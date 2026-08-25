Siemens Energy готовится продать долю своего бизнеса свыше €10 млрд

Немецкий энергетический гигант Siemens Energy привлек инвестиционный банк Goldman Sachs для организации продаж мажоритарной доли в своем бизнесе по производству паровых турбин. Потенциальную стоимость актива оценивают более чем в 10 млрд евро ($11,7 млрд).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Совет директоров компании проведет заседание во вторник, чтобы окончательно определить формат обособления подразделения Transformation of Industry.

Это подразделение занимается не только производством паровых турбин, но и выпускает генераторы и компрессоры. По итогам прошлого финансового года его выручка достигла примерно 5,7 млрд. евро.

Интерес к покупке доли в активе уже проявил ряд ведущих мировых инвестиционных фондов. Среди потенциальных покупателей источники называют CVC Capital Partners, EQT AB, Bain Capital, Brookfield и KKR & Co.

В настоящее время продолжаются предварительные консультации, и окончательного решения о подаче обязательных заявок инвесторы еще не приняли. Представители привлеченных инвестиционных фондов, Goldman Sachs и Siemens Energy от официальных комментариев отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что заказы Siemens выросли на 11%, несмотря на войну в Иране. Немецкий инженерный концерн Siemens зафиксировал рост новых заказов по итогам первых трех месяцев года, превзойдя предварительные прогнозы аналитиков.