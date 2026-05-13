Заказ Siemens вырос на 11%, несмотря на войну в Иране

Немецкий инженерный концерн Siemens зафиксировал рост новых заказов на 11% по итогам первых трех месяцев. Результаты оказались лучше прогнозов аналитики, несмотря на то, что общая выручка и прибыль компании немного просели из-за напряженной ситуации в мире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Генеральный директор Siemens Роланд Буш отметил, что война в Иране пока не повлияла на поведение покупателей. Главными двигателями роста стали заказы со стороны США, а также активное строительство новых дата-центров и развитие оборонной сферы.

Стабильные прогнозы и выкуп акций

Несмотря на сложные геополитические условия, компания уверенно смотрит на будущее благодаря большому количеству подписанных контрактов.

Основные результаты деятельности:

  • Рекордный портфель: общий объем невыполненных заказов компании достиг исторического максимума в размере 124 млрд евро. Спрос обеспечили секторы автоматизации фабрик и городской инфраструктуры.
  • Финансовые колебания: чистая прибыль компании снизилась до 2,24 млрд евро, а промышленная прибыль упала на 8%. На это повлияло падение курса американского доллара по отношению к евро.
  • Поддержка акционеров: Siemens подтвердил годовой прогноз роста доходов на 6-8% и анонсировал выкуп собственных акций на сумму до 6 млрд. евро в течение следующих пяти лет.

Компания продолжает оставаться одним из главных бенефициаров технологического бума в Европе, поскольку ее оборудование является критически важным для развития ИИ-инфраструктуры.

Напомним, Siemens Energy ускоряет выкуп акций благодаря буму искусственного интеллекта. Энергетическое крыло группы объявило об увеличении объемов выкупа бумаг после того, как его свободный денежный поток вырос на 42% из-за ажиотажного спроса на оборудование для питания новых дата-центров.

Автор:
Максим Кольц