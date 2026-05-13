Замовлення Siemens зросли на 11% попри війну в Ірані

Німецький інженерний концерн Siemens зафіксував зростання нових замовлень на 11% за підсумками перших трьох місяців року. Результати виявилися кращими за прогнози аналітики, попри те, що загальна виручка та прибуток компанії трохи просіли через напружену ситуацію у світі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Генеральний директор Siemens Роланд Буш зазначив, що війна в Ірані наразі не вплинула на поведінку покупців. Головними рушіями зростання стали замовлення з боку США, а також активне будівництво нових дата-центрів та розвиток оборонної сфери.

Стабільні прогнози та викуп акцій

Попри складні геополітичні умови, компанія впевнено дивиться у майбутнє завдяки великій кількості підписаних контрактів.

Основні результати діяльності:

Рекордний портфель: загальний обсяг невиконаних замовлень компанії сягнув історичного максимуму у розмірі 124 млрд євро. Попит забезпечили сектори автоматизації фабрик та міської інфраструктури.

Фінансові коливання: чистий прибуток компанії знизився до 2,24 млрд євро, а промисловий прибуток упав на 8%. На це вплинуло падіння курсу американського долара щодо євро.

Підтримка акціонерів: Siemens підтвердив річний прогноз зростання доходів на 6-8% та анонсував викуп власних акцій на суму до 6 млрд євро протягом наступних п'яти років.

Компанія продовжує залишатися одним із головних бенефіціарів технологічного буму в Європі, оскільки її обладнання є критично важливим для розбудови ШІ-інфраструктури.

Нагадаємо, Siemens Energy прискорює викуп акцій завдяки буму штучного інтелекту. Енергетичне крило групи оголосило про збільшення обсягів викупу паперів після того, як його вільний грошовий потік зріс на 42% через ажіотажний попит на обладнання для живлення нових дата-центрів.