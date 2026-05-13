Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Замовлення Siemens зросли на 11% попри війну в Ірані

Siemens
Замовлення Siemens зросли на 11% попри війну в Ірані

Німецький інженерний концерн Siemens зафіксував зростання нових замовлень на 11% за підсумками перших трьох місяців року. Результати виявилися кращими за прогнози аналітики, попри те, що загальна виручка та прибуток компанії трохи просіли через напружену ситуацію у світі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Генеральний директор Siemens Роланд Буш зазначив, що війна в Ірані наразі не вплинула на поведінку покупців. Головними рушіями зростання стали замовлення з боку США, а також активне будівництво нових дата-центрів та розвиток оборонної сфери.

Стабільні прогнози та викуп акцій

Попри складні геополітичні умови, компанія впевнено дивиться у майбутнє завдяки великій кількості підписаних контрактів.

Основні результати діяльності:

  • Рекордний портфель: загальний обсяг невиконаних замовлень компанії сягнув історичного максимуму у розмірі 124 млрд євро. Попит забезпечили сектори автоматизації фабрик та міської інфраструктури.
  • Фінансові коливання: чистий прибуток компанії знизився до 2,24 млрд євро, а промисловий прибуток упав на 8%. На це вплинуло падіння курсу американського долара щодо євро.
  • Підтримка акціонерів: Siemens підтвердив річний прогноз зростання доходів на 6-8% та анонсував викуп власних акцій на суму до 6 млрд євро протягом наступних п'яти років.

Компанія продовжує залишатися одним із головних бенефіціарів технологічного буму в Європі, оскільки її обладнання є критично важливим для розбудови ШІ-інфраструктури.

Нагадаємо, Siemens Energy прискорює викуп акцій завдяки буму штучного інтелекту. Енергетичне крило групи оголосило про збільшення обсягів викупу паперів після того, як його вільний грошовий потік зріс на 42% через ажіотажний попит на обладнання для живлення нових дата-центрів.

Автор:
Максим Кольц