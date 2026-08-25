Siemens Energy готується продати частку свого бізнесу за понад €10 млрд

Німецький енергетичний гігант Siemens Energy залучив інвестиційний банк Goldman Sachs для організації продажу мажоритарної частки у своєму бізнесі з виробництва парових турбін. Потенційну вартість активу оцінюють у понад 10 млрд євро ($11,7 млрд).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Рада директорів компанії проведе засідання у вівторок, щоб остаточно визначити формат відокремлення підрозділу Transformation of Industry.

Цей підрозділ займається не лише виробництвом парових турбін, а й випускає генератори та компресори. За підсумками минулого фінансового року його виручка досягла приблизно 5,7 млрд євро.

Інтерес до купівлі частки в активі вже виявила низка провідних світових інвестиційних фондів. Серед потенційних покупців джерела називають CVC Capital Partners, EQT AB, Bain Capital, а також Brookfield та KKR & Co.

Наразі тривають попередні консультації, і остаточного рішення щодо подання обов'язкових заявок інвестори ще не ухвалили. Представники залучених інвестиційних фондів, Goldman Sachs та самої Siemens Energy від офіційних коментарів відмовилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що замовлення Siemens зросли на 11% попри війну в Ірані. Німецький інженерний концерн Siemens зафіксував зростання нових замовлень за підсумками перших трьох місяців року, перевершивши попередні прогнози аналітиків.