Скидки на российскую нефть выросли на фоне неопределенности войны с Ираном

Скидки на российскую нефть марки Urals выросли впервые с начала обострения конфликта вокруг Ирана на фоне изменения ожиданий рынка по поводу возможного завершения войны на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В четверг и пятницу средний дисконт на Urals из западных портов России увеличился до 23,9 доллара за баррель по отношению к эталонной марке Brent. До этого российская нефть пользовалась повышенным спросом из-за фактической блокировки Ормузского пролива, через которую проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

Мировые цены на нефть в последние дни резко колебались из-за попыток рынка оценить перспективы завершения конфликта между Ираном и США. Дополнительную неопределенность вызвало заявление президента США Donald Trump, который отклонил ответ Тегерана на мирное предложение Вашингтона и назвал его "совершенно неприемлемым".

Россия, для которой нефтегазовые доходы формируют около пятой части бюджета, извлекла выгоду от скачка цен после сокращения поставок через Ормузский пролив. Дополнительную поддержку российскому экспорту оказали временные исключения в США, которые позволили отдельным покупателям продлить морские закупки российской нефти.

По оценкам Argus Media, средняя цена Urals в западных портах России в пятницу составила 80,61 доллара за баррель, что значительно превышает заложенные в российский бюджет 59 долларов за баррель. В то же время увеличение дисконта ограничивает дополнительные доходы российских нефтяных компаний и потенциальные налоговые поступления в бюджет РФ.

Отдельно аналитики обращают внимание на сокращение премии Urals после доставки в Индию. В конце прошлой недели она снизилась до 2,4 доллара за баррель против 6,75 доллара в середине апреля, что свидетельствует об ослаблении спроса на нефть на отдельных рынках.

В итоге нестабильность на Ближнем Востоке продолжает оказывать существенное влияние на мировой нефтяной рынок, в то время как Россия, несмотря на высокие цены на нефть, сталкивается с ростом скидок на свое сырье и рисками сокращения доходов от экспорта.

Напомним, сегодня утром цены на нефть выросли после заявления президента Дональда Трампа, который назвал ответ Ирана на предложения США "неприемлемым". Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,16 доллара, достигнув отметки 105,45 доллара за баррель.