Знижки на російську нафту зросли на тлі невизначеності щодо війни з Іраном

Знижки на російську нафту марки Urals зросли вперше з початку загострення конфлікту навколо Ірану на тлі зміни очікувань ринку щодо можливого завершення війни на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

У четвер та п’ятницю середній дисконт на Urals із західних портів Росії збільшився до 23,9 долара за барель відносно еталонної марки Brent. До цього російська нафта користувалася підвищеним попитом через фактичне блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти.

Світові ціни на нафту останніми днями різко коливалися через спроби ринку оцінити перспективи завершення конфлікту між Іраном та США. Додаткову невизначеність спричинила заява президента США Donald Trump, який відхилив відповідь Тегерана на мирну пропозицію Вашингтона та назвав її "абсолютно неприйнятною".

Росія, для якої нафтогазові доходи формують близько п’ятої частини бюджету, отримала вигоду від стрибка цін після скорочення поставок через Ормузьку протоку. Додаткову підтримку російському експорту надали тимчасові винятки США, які дозволили окремим покупцям продовжити морські закупівлі російської нафти.

За оцінками Argus Media, середня ціна Urals у західних портах Росії у п’ятницю становила 80,61 долара за барель, що значно перевищує закладені у російський бюджет 59 доларів за барель. Водночас збільшення дисконту обмежує додаткові прибутки російських нафтових компаній та потенційні податкові надходження до бюджету РФ.

Окремо аналітики звертають увагу на скорочення премії на Urals після доставки до Індії. Наприкінці минулого тижня вона знизилася до 2,4 долара за барель проти 6,75 долара у середині квітня, що свідчить про послаблення попиту на російську нафту на окремих ринках.

У підсумку нестабільність на Близькому Сході продовжує суттєво впливати на світовий нафтовий ринок, тоді як Росія, попри високі ціни на нафту, стикається зі зростанням знижок на свою сировину та ризиками скорочення доходів від експорту.

Нагадаємо, сьогодні вранці ціни на нафту зросли після заяви президента Дональда Трампа, який назвав відповідь Ірану на пропозиції США “неприйнятною”. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 4,16 долара, сягнувши позначки 105,45 долара за барель.