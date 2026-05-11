Судна вимикають системи стеження: три танкери з 6 млн барелів нафти залишили Ормуз

Три нафтові танкери з іракською та еміратською нафтою пройшли Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження, намагаючись уникнути можливих атак Ірану. Судноплавні компанії дедалі частіше використовують таку практику.

Нафта залишає Перську затоку

За даними аналітичних платформ Kpler та LSEG, у неділю через Ормузьку протоку пройшли два надвеликі нафтові танкери - Agios Fanourios I та Kiara M. Кожне судно перевозило приблизно по 2 млн барелів іракської нафти.

Agios Fanourios I прямує до В’єтнаму, де має розвантажити нафту на нафтопереробному комплексі Nghi Son наприкінці травня. Судно завантажило нафту Basrah Medium ще 17 квітня, однак, за інформацією систем моніторингу, щонайменше двічі не змогло пройти Ормузьку протоку.

Компанія Eastern Mediterranean Maritime, яка управляє танкером, офіційно ситуацію не коментувала.

Другий танкер, Kiara M під прапором Сан-Марино, також залишив Перську затоку з вимкненим транспондером. На борту судна перебуває близько 2 млн барелів нафти Basrah crude.

Куди саме танкер доставить вантаж, наразі невідомо. Відомо лише, що судном управляє компанія з Шанхаю, а його власник зареєстрований на Маршаллових островах.

Ще раніше танкер Basrah Energy завантажив 2 млн барелів нафти Upper Zakum на терміналі ADNOC Zirku в Абу-Дабі та покинув Ормузьку протоку 6 травня.

Згодом судно розвантажило нафту на терміналі Fujairah Oil Tanker Terminals. Хто саме зафрахтував танкер, офіційно не повідомляється.

Останніми тижнями ADNOC та покупці близькосхідної нафти активізували перевезення через Ормузьку протоку, намагаючись вивезти нафту, яка фактично опинилася заблокованою в Перській затоці через ескалацію конфлікту в регіоні.

Вимкнення AIS-трекерів, систем автоматичного стеження за суднами, стає дедалі поширенішою практикою серед танкерів, що працюють у небезпечних районах поблизу Ірану.

Нагадаємо, у суботу судна, що перевозять зріджений природний газ, почали проходити через Ормузьку протоку, що на тлі збереження безпекових ризиків створює очікування часткового відновлення поставок LNG з регіону Перської затоки.