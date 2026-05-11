Суда выключают системы слежения: три танкера из 6 млн баррелей нефти покинули Ормуз

Три нефтяных танкера с иракской и эмиратской нефтью прошли Ормузский пролив с выключенными системами отслеживания, пытаясь избежать возможных атак Ирана. Судоходные компании все чаще используют такую практику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Нефть покидает Персидский залив

По данным аналитических платформ Kpler и LSEG, в воскресенье через Ормузский пролив прошли два сверхбольших нефтяных танкера - Agios Fanourios I и Kiara M. Каждое судно перевозило примерно по 2 млн баррелей иракской нефти.

Agios Fanourios I следует во Вьетнам, где должен разгрузить нефть на нефтеперерабатывающем комплексе Nghi Son в конце мая. Судно загрузило нефть Basrah Medium еще 17 апреля, однако, по информации систем мониторинга, по меньшей мере, дважды не смогло пройти Ормузский пролив.

Компания Eastern Mediterranean Maritime, управляющая танкером, официально ситуацию не комментировала.

Второй танкер, Kiara M под флагом Сан-Марино, также покинул Персидский залив с выключенным транспондером. На борту судна находится около 2 млн баррелей нефти Basrah crude.

Куда именно танкер доставит груз, пока неизвестно. Известно лишь, что судно управляет компания из Шанхая, а его владелец зарегистрирован на Маршалловых островах.

Еще раньше танкер Basrah Energy загрузил 2 млн баррелей нефти Upper Zakum на терминале ADNOC Zirku в Абу-Даби и покинул Ормузский пролив 6 мая.

Впоследствии судно разгрузило нефть на терминале Fujairah Oil Tanker Terminals. Кто именно зафрахтовал танкер, официально не сообщается.

В последние недели ADNOC и покупатели ближневосточной нефти активизировали перевозки через Ормузский пролив, пытаясь вывезти нефть, которая фактически оказалась заблокированной в Персидском заливе из-за эскалации конфликта в регионе.

Выключение AIS-трекеров, систем автоматической слежки за судами, становится все более распространенной практикой среди танкеров, работающих в опасных районах вблизи Ирана.

Напомним, в субботу суда, перевозящие сжиженный природный газ, начали проходить через Ормузский пролив, что на фоне сохранения рисков безопасности создает ожидание частичного возобновления поставок LNG из региона Персидского залива.