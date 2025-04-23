Сколько американцев поддерживают экономическую политику Трампа — результаты опроса

Американцы избрали Дональда Трампа, надеясь, что он будет бороться с инфляцией и будет стимулировать экономику страны. Однако незадолго до 100-го дня пребывания у власти они ставят президенту США низкие оценки за то, как он справляется с обеими задачами. Его экономическую политику поддерживают 37% респондентов.

Об этом сообщает агентство R euters, которое провело собственный опрос граждан Соединенных Штатов.

Трамп начал свой термин с агрессивной экономической программы, спровоцировав торговые войны. Он ввел пошлины к основным торговым партнерам США, пытаясь оказать давление на Федеральную резервную систему.

В опросе, который проходил 16-21 апреля, приняли участие 4306 американцев. По его результатам, всего 37% респондентов одобряют действия Дональда Трампа в сфере экономики, что ниже показателя в 42%, когда опрос был проведен через час после его инаугурации 20 января. Тогда он пообещал дать толчок экономике и начать "Золотой век Америки".

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Джеймс Петокукис заявил, что тревожные экономические сигналы оказывают давление на Трампа, заставляя его сменить курс на тарифы, но даже если Трамп уступит, экономика не сможет быстро восстановиться на фоне существующего хаоса.

Что беспокоит американцев?

Около 55% респондентов заявили, что основное внимание нужно уделяться либо инфляции, либо экономике в целом. 23% отметили, что проблемой в стране является иммиграция. Кроме того, четверть респондентов заявили, что они озабочены приближением рецессии, а 56% заявили, что шаги Трампа по сотрясению экономики "слишком непредсказуемы".

Также две трети респондентов озабочены ситуацией на фондовом рынке, где цены на акции резко упали за последние недели на фоне пошлин Трампа на импортные товары и его намеков на возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

За время пребывания в должности 47 президента США потребительские цены выросли. Американцы отмечают, что такие шаги Трампа могут им "усложнить комфортную жизнь после ухода на пенсию".

Президент США в понедельник, 21 апреля, предупредил, что экономика может замедлиться, если Федеральная резервная система не снизит процентные ставки, заявив, что страна находится на пути, где "инфляция может быть практически нулевой". Но Пауэлл, как и экономисты Уолл-стрит, заявил, что повышение тарифов, включая новую ставку налога в 145% на большую часть китайского импорта, могут подтолкнуть инфляцию выше, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, а возможно, и в долгосрочной.

Кроме того, банковский холдинг JP Morgan ожидает рецессию этого года. Финансисты считают, что в этом виновата тарифная политика Трампа, заставившая другие страны ввести высокие пошлины на экспорт из США.

Однако значительная часть Америки по-прежнему поддерживает своего президента. Его общий рейтинг одобрения составляет 42%. Партия президента также по-прежнему твердо его поддерживает: 81% респондентов, считающих себя республиканцами, одобряют экономическую политику Трампа по сравнению с 5% демократов и 28% людей, не входящих в обе партии.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что высокие тарифы на китайские товары "существенно снизятся, но не будут нулевыми".