Скільки американців підтримують економічну політику Трампа — результати опитування

Американці обрали Дональда Трампа, сподіваючись, що він боротиметься з інфляцією та стимулюватиме економіку країни. Однак незадовго до 100-го дня перебування при владі, вони ставлять президенту США низькі оцінки за те, як він справляється з обома завданнями. Його економічну політику підтримують 37% респондентів.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке провело власне опитування громадян Сполучених Штатів.

Трамп почав свій термін з агресивної економічної програми, спровокувавши торгові війни. Він ввів мита до основних торгових партнерів США, намагаючись чинити тиск на Федеральну резервну систему.

В опитуванні, яке проходило 16-21 квітня, взяли участь 4306 американців. За його результатами, усього 37% респондентів схвалюють дії Дональда Трампа у сфері економіки, що нижче за показник у 42%, коли опитування було проведено через годину після його інавгурації 20 січня. Тоді він пообіцяв дати поштовх економіці та розпочати "Золоте століття Америки".

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Джеймс Петокукіс заявив, що тривожні економічні сигнали чинять тиск на Трампа, змушуючи його змінити курс на тарифи, але навіть якщо Трамп поступиться, економіка не зможе швидко відновитися на тлі існуючого хаосу.

Що непокоїть американців?

Близько 55% респондентів заявили, що основна увага має приділятися або інфляції, або економіці в цілому. 23% відзначили, що проблемою в країні є імміграція. Крім того, чверть респондентів заявили, що вони стурбовані наближенням рецесії, а 56% заявили, що кроки Трампа щодо струсу економіки "надто непередбачувані".

Дві третини респондентів стурбовані ситуацією на фондовому ринку, де ціни на акції різко впали за останні тижні на тлі мит Трампа на імпортні товари та його натяків на можливість звільнення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

За час перебування на посаді 47-го президента США споживчі ціни зросли. Американці зазначають, що такі кроки Трампа можуть їм "ускладнити комфортне життя після виходу на пенсію".

Президент США у понеділок, 21 квітня, попередив, що економіка може сповільнитися, якщо Федеральна резервна система не знизить процентні ставки, заявивши, що країна знаходиться на шляху, де "інфляція може бути практично нульовою". Але Пауелл, як і економісти Уолл-стріт, заявив, що підвищення тарифів, включаючи нову ставку податку в 145% на більшу частину китайського імпорту, можуть підштовхнути інфляцію вище, принаймні в короткостроковій перспективі, а можливо, й у довгостроковій.

Крім того, банківський холдинг JP Morgan очікує на рецесію цього року. Фінансисти вважають, що в цьому винна тарифну політику Трампа, яка змусила інші країни запровадити високі мита на експорт із США.

Однак, значна частина Америки, як і раніше, підтримує свого президента. Його загальний рейтинг схвалення складає 42%. Партія президента також, як і раніше, твердо його підтримує: 81% респондентів, які вважають себе республіканцями, схвалюють економічну політику Трампа порівняно з 5% демократів і 28% людей, які не входять до обох партій.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що високі тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але не будуть нульовими".