Сколько лет нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру — исследование OLX.

квартира мебель интерьер
Меньше времени на откладывание зарплаты, чтобы купить квартиру, в Запорожье. / Pexels

Украинцам приходится работать в среднем 5-7 лет, откладывая всю ежемесячную зарплату, чтобы накопить собственное жилье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Эксперты OLX проанализировали медианную стоимость 1-комнатной квартиры и среднюю зарплату в областных центрах Украины.

От 2 до 4 лет на накопление

Самыми доступными для приобретения однокомнатного жилья остаются города, расположенные вблизи линии фронта – там зафиксированы самые низкие цены на недвижимость в Украине.

Меньше времени на накопление понадобится жителям Запорожья – ориентировочно 2 года, ведь медианная стоимость 1-комнатной квартиры здесь составляет 661 тыс. грн.

Приблизительно за 3 года можно собрать средства на жилье в Херсоне, где медианная цена достигает 636 тыс. грн, а также в Николаеве – 856 тыс. грн.

В Харькове и Сумах для покупки квартиры придется откладывать около 4 лет: медиа стоимость жилья здесь составляет 1,1 млн грн и 1 млн грн соответственно.

От 5 до 7 лет на накопление

В части областных центров Украины стоимость жилья остается на умеренном уровне, однако для покупки однокомнатной квартиры все равно придется годами откладывать весь доход.

Около 5 лет понадобится жителям Днепра, Кропивницкого, Чернигова и Хмельницкого. Медианная стоимость 1-комнатного жилья здесь составляет от 1,3 до 1,8 млн грн.

Ориентировочно 6 лет накоплений потребует покупка квартиры в Ивано-Франковске, Черкассах, Полтаве и Одессе. В этих городах медиани цены на жилье колеблются от 1,7 млн до 2,2 млн грн.

Еще дольше – около 7 лет – придется собирать средства жителям отдельных областных центров, где медианная стоимость однокомнатных квартир составляет более 2 млн грн. К таким городам относятся Луцк, Тернополь, Ровно, Житомир, Винница и Одесса.

От 8 до 9 лет на накопление

Менее доступными для покупки однокомнатной квартиры остаются несколько крупных городов Украины. В частности, в Черновцах и Львове, где медианная стоимость жилья составляет 2,5 млн грн и 3,2 млн грн соответственно, на накопление придется потратить не менее 8 лет.

Самыми дорогими городами стали Киев и Ужгород. Здесь медианная цена 1-комнатной квартиры достигает 3,4 млн. грн. и 3,3 млн. грн. соответственно, поэтому для приобретения жилья понадобится около 9 лет сбережений.

В то же время, следует учитывать, что эти подсчеты базируются на условии откладывания всей зарплаты без учета ежемесячных расходов. В реальной жизни срок накопления, вероятно, будет длиннее.

Тем не менее, исследование демонстрирует общий уровень доступности жилья в разных городах страны. Наименее доступны Киев, Львов и Ужгород, где цены на недвижимость существенно выросли после начала полномасштабного вторжения. Зато быстрее всего накопить на собственное жилье можно в городах востока, юга и юго-востока Украины из-за более низкой стоимости недвижимости, обусловленной ситуацией безопасности.

Разница между городами существенно: если в Запорожье на квартиру можно накопить примерно за 2 года, то в Киеве или Ужгороде на это понадобится по меньшей мере 9 лет.

Напомним, женщины дольше собирают на собственное жилье , чем мужчины, ввиду более низких доходов. По данным исследования по средним зарплатам, у мужчин и женщин разница дохода составляет около 20%. Если брать Киев, женщины откладывают в среднем на 25 зарплат больше.  

Автор:
Ярослава Тюпка