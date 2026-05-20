Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Скільки років потрібно українцям, щоб накопичити на квартиру – дослідження OLX

квартира меблі інтер'єр
Найменше часу на відкладання зарплати, щоб купити квартиру, у Запоріжжі. / Pexels

Українцям доводиться працювати в середньому  5-7 років, відкладаючи всю щомісячну зарплату, щоб накопичити на власне житло. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Експерти OLX проаналізували медіанну вартість 1-кімнатної квартири та середню зарплату в обласних центрах України.

Від 2 до 4 років на накопичення

Найдоступнішими для придбання однокімнатного житла залишаються міста, розташовані поблизу лінії фронту – саме там зафіксовані найнижчі ціни на нерухомість в Україні.

Найменше часу на накопичення знадобиться жителям Запоріжжя – орієнтовно 2 роки, адже медіанна вартість 1-кімнатної квартири тут становить 661 тис. грн.

Приблизно за 3 роки можна зібрати кошти на житло у Херсоні, де медіанна ціна сягає 636 тис. грн, а також у Миколаєві – 856 тис. грн.

У Харкові та Сумах для купівлі квартири доведеться відкладати близько 4 років: медіанна вартість житла тут становить 1,1 млн грн та 1 млн грн відповідно.

Від 5 до 7 років на накопичення

У частині обласних центрів України вартість житла залишається на помірному рівні, однак для купівлі однокімнатної квартири все одно доведеться роками відкладати весь дохід.

Близько 5 років знадобиться жителям Дніпра, Кропивницького, Чернігова та Хмельницького. Медіанна вартість 1-кімнатного житла тут становить від 1,3 млн до 1,8 млн грн.

Орієнтовно 6 років накопичень потребуватиме купівля квартири в Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві та Одесі. У цих містах медіанні ціни на житло коливаються від 1,7 млн до 2,2 млн грн.

Ще довше – близько 7 років – доведеться збирати кошти мешканцям окремих обласних центрів, де медіанна вартість однокімнатних квартир сягає понад 2 млн грн. До таких міст належать Луцьк, Тернопіль, Рівне, Житомир, Вінниця та Одеса.

Від 8 до 9 років на накопичення

Найменш доступними для купівлі однокімнатної квартири залишаються кілька великих міст України. Зокрема, у Чернівцях та Львові, де медіанна вартість житла становить 2,5 млн грн і 3,2 млн грн відповідно, на накопичення доведеться витратити щонайменше 8 років.

Найдорожчими містами стали Київ та Ужгород. Тут медіанна ціна 1-кімнатної квартири сягає 3,4 млн грн і 3,3 млн грн відповідно, тому для придбання житла знадобиться близько 9 років заощаджень.

Водночас варто враховувати, що ці підрахунки базуються на умові відкладання всієї зарплати без урахування щомісячних витрат. У реальному житті термін накопичення, ймовірно, буде довшим.

Попри це, дослідження демонструє загальний рівень доступності житла в різних містах країни. Найменш доступними залишаються Київ, Львів та Ужгород, де ціни на нерухомість суттєво зросли після початку повномасштабного вторгнення. Натомість найшвидше накопичити на власне житло можна у містах сходу, півдня та південного сходу України через нижчу вартість нерухомості, зумовлену безпековою ситуацією.

Різниця між містами є суттєвою: якщо у Запоріжжі на квартиру можна накопичити приблизно за 2 роки, то в Києві чи Ужгороді на це знадобиться щонайменше 9 років.

Нагадаємо, жінки довше збирають на власне житло, ніж чоловіки, з причини більш низьких доходів. За даними дослідження по середніх зарплатах, у чоловіків та жінок різниця доходу складає близько 20%.  Якщо брати Київ, то жінки відкладають в середньому на 25 зарплат більше. 

Автор:
Ярослава Тюпка