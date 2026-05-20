Скільки років потрібно українцям, щоб накопичити на квартиру – дослідження OLX

Українцям доводиться працювати в середньому 5-7 років, відкладаючи всю щомісячну зарплату, щоб накопичити на власне житло.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Експерти OLX проаналізували медіанну вартість 1-кімнатної квартири та середню зарплату в обласних центрах України.

Від 2 до 4 років на накопичення

Найдоступнішими для придбання однокімнатного житла залишаються міста, розташовані поблизу лінії фронту – саме там зафіксовані найнижчі ціни на нерухомість в Україні.

Найменше часу на накопичення знадобиться жителям Запоріжжя – орієнтовно 2 роки, адже медіанна вартість 1-кімнатної квартири тут становить 661 тис. грн.

Приблизно за 3 роки можна зібрати кошти на житло у Херсоні, де медіанна ціна сягає 636 тис. грн, а також у Миколаєві – 856 тис. грн.

У Харкові та Сумах для купівлі квартири доведеться відкладати близько 4 років: медіанна вартість житла тут становить 1,1 млн грн та 1 млн грн відповідно.

Від 5 до 7 років на накопичення

У частині обласних центрів України вартість житла залишається на помірному рівні, однак для купівлі однокімнатної квартири все одно доведеться роками відкладати весь дохід.

Близько 5 років знадобиться жителям Дніпра, Кропивницького, Чернігова та Хмельницького. Медіанна вартість 1-кімнатного житла тут становить від 1,3 млн до 1,8 млн грн.

Орієнтовно 6 років накопичень потребуватиме купівля квартири в Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві та Одесі. У цих містах медіанні ціни на житло коливаються від 1,7 млн до 2,2 млн грн.

Ще довше – близько 7 років – доведеться збирати кошти мешканцям окремих обласних центрів, де медіанна вартість однокімнатних квартир сягає понад 2 млн грн. До таких міст належать Луцьк, Тернопіль, Рівне, Житомир, Вінниця та Одеса.

Від 8 до 9 років на накопичення

Найменш доступними для купівлі однокімнатної квартири залишаються кілька великих міст України. Зокрема, у Чернівцях та Львові, де медіанна вартість житла становить 2,5 млн грн і 3,2 млн грн відповідно, на накопичення доведеться витратити щонайменше 8 років.

Найдорожчими містами стали Київ та Ужгород. Тут медіанна ціна 1-кімнатної квартири сягає 3,4 млн грн і 3,3 млн грн відповідно, тому для придбання житла знадобиться близько 9 років заощаджень.

Водночас варто враховувати, що ці підрахунки базуються на умові відкладання всієї зарплати без урахування щомісячних витрат. У реальному житті термін накопичення, ймовірно, буде довшим.

Попри це, дослідження демонструє загальний рівень доступності житла в різних містах країни. Найменш доступними залишаються Київ, Львів та Ужгород, де ціни на нерухомість суттєво зросли після початку повномасштабного вторгнення. Натомість найшвидше накопичити на власне житло можна у містах сходу, півдня та південного сходу України через нижчу вартість нерухомості, зумовлену безпековою ситуацією.

Різниця між містами є суттєвою: якщо у Запоріжжі на квартиру можна накопичити приблизно за 2 роки, то в Києві чи Ужгороді на це знадобиться щонайменше 9 років.

Нагадаємо, жінки довше збирають на власне житло, ніж чоловіки, з причини більш низьких доходів. За даними дослідження по середніх зарплатах, у чоловіків та жінок різниця доходу складає близько 20%. Якщо брати Київ, то жінки відкладають в середньому на 25 зарплат більше.