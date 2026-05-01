Сколько наличных проходит через банки Украины в 2026 году - НБУ

В I квартале 2026 года в Украине выросли кассовые обороты банков: объем поступлений и выдачи наличных денег увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами стали повышение социальных выплат, экономическая активность и изменения потребительского поведения населения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Деньги в обращении выросли

Так, объем поступлений наличных денег в касс банков в январе-марте составил 749,8 млрд грн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время выдача наличных из касс банков за этот период была несколько меньше поступлений и составила 747,5 млрд грн. По сравнению с I кварталом 2025 г. этот показатель вырос на 6,3%.

Рост объемов поступлений наличных денег объясняется, в частности, повышением заработных плат в бюджетном секторе и пенсий в марте 2026 года, а также улучшением экономической активности на фоне стабилизации энергосистемы и устойчивого внутреннего потребительского спроса.

В то же время увеличение объемов выдачи наличных денег связывают с рисками, возникшими из-за усиления интенсивности воздушных атак, дальнейшего разрушения инфраструктуры и периодических отключений электроэнергии.

Традиционно наибольшую часть выдачи наличных из касс банков в I квартале 2026 года составили операции клиентов с использованием платежных карт — 86%. Еще 4,1% пришлось на приобретение иностранной валюты у клиентов, а 3,4% - на подкрепление операторов почтовой связи.

Основными источниками поступлений наличных денег в касс банков оставались торговая выручка – 30,3%, операции с использованием платежных карт – 27%, поступления от продажи иностранной валюты – 17,8% и выручка от предоставления услуг – 12,1%.

Ранее сообщалось, что в Украине в обращении находятся более 923 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше, чем по состоянию на начало года.