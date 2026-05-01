Скільки готівки проходить через банки України у 2026 році - НБУ

У І кварталі 2026 року в Україні зросли касові обороти банків: обсяг надходжень і видачі готівки збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основними факторами стали підвищення соціальних виплат, економічна активність та зміни у споживчій поведінці населення.

Гроші в обігу зросли

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків у січні–березні становив 749,8 млрд грн, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас видача готівки з кас банків за цей період була дещо меншою за надходження і становила 747,5 млрд грн. Порівняно з І кварталом 2025 року цей показник зріс на 6,3%.

Зростання обсягів надходжень готівки пояснюється, зокрема, підвищенням заробітних плат у бюджетному секторі та пенсій у березні 2026 року, а також покращенням економічної активності на тлі стабілізації енергосистеми й сталого внутрішнього споживчого попиту.

Натомість збільшення обсягів видачі готівки пов’язують із ризиками, що виникли через посилення інтенсивності повітряних атак, подальші руйнування інфраструктури та періодичні відключення електроенергії.

Традиційно найбільшу частку видачі готівки з кас банків у І кварталі 2026 року становили операції клієнтів із використанням платіжних карток — 86%. Ще 4,1% припало на придбання іноземної валюти у клієнтів, а 3,4% — на підкріплення операторів поштового зв’язку.

Основними джерелами надходжень готівки до кас банків залишалися торговельна виручка - 30,3%, операції з використанням платіжних карток - 27%, надходження від продажу іноземної валюти - 17,8% та виручка від надання послуг - 12,1%.

Раніше повідомлялось, що в Україні в обігу перебувають понад 923 млрд грн, що на 3 млрд грн менше, ніж станом на початок року.