Сколько получит Украина от добычи лития: правительство озвучило требования к инвесторам из США

Правительство Украины официально переходит в практическую фазу реализации одного из добывающих проектов страны — разработки литиевого месторождения на участке "Добра" в Кировоградской области. Условия соглашения предполагают, что государство будет получать до 22% общего объема добычи лития.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин.

"Этот проект требует привлечения квалифицированных инвесторов, имеющих опыт, технические и финансовые способности для осуществления значительных инвестиций... Именно поэтому Кабинет Министров Украины принял решение осуществить этот проект на условиях заключения соглашения о распределении продукции (далее – СРП), которое по сути предоставляет государственным органам эффективные механизмы мониторинга деятельности СРП-ин".

План реализации и объемы инвестиций

Согласно условиям конкурса, минимальный объем гарантированных инвестиций в проект на участке "Добра" составляет 179 млн. долларов.

Потенциальный инвестор обязан в течение 2,5 лет провести геологическую разведку месторождения. Следующим этапом ориентировочно за 4-5 лет предусмотрено строительство шахты для добычи литиевых минералов и мощностей для их переработки в концентраты.

По словам Перелыгина, инвестор после начала производства в течение минимум 3-4 лет будет возвращать внесенные инвестиции за счет полученной от государства компенсационной продукции по максимальному показателю, определенному условиями сделки, но не более 70%.

Сколько получит государство

В свою очередь, на начальном этапе государство, кроме причитающейся ему части прибыльной продукции (не менее 4%), будет получать также рентные платежи (5% от цены), налог на прибыль инвестора (18%) и НДФЛ, ЕСВ и военный сбор.

"Таким образом, даже при показателе государственной доли в прибыльной продукции не менее 6%, совокупный финансовый результат государства (включая уплаченные вышеупомянутые налоги) ожидается на уровне 22% общего объема производимой продукции", - добавил замминистра.

Об участке "Добра"

Участок "Добра" - это большое месторождение литиевых руд в Кировоградской области Украины, вблизи Добровеличковки. Участок занимает площадь около 1700 га, является одним из крупнейших таких месторождений в Украине, содержащий кроме лития и другие ценные металлы, например (рубидий, цезий, ниобий, тантал, бериллий, олово и золото).

Напомним, что избран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения на участке "Добра". Победителем конкурсного отбора стала компания "Dobra Lithium Holdings JV, LLC", акционерами которой являются известные международные игроки Techmet и The Rock Holdings.