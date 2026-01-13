Скільки отримає Україна від видобутку літію: уряд озвучив вимоги до інвесторів зі США

Уряд України офіційно переходить до практичної фази реалізації одного з видобувних проєктів країни — розробки літієвого родовища на ділянці “Добра” в Кіровоградській області. Умови угоди передбачають, що держава отримуватиме до 22% від загального обсягу видобутку літію.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін.

"Цей проєкт потребує залучення кваліфікованих інвесторів, які мають досвід, технічні та фінансові спроможності для здійснення значних інвестицій... Саме тому Кабінет Міністрів України прийняв рішення здійснити цей проєкт на умовах укладення угоди про розподіл продукції (далі – УРП), який по суті надає державним органам ефективні механізми моніторингу діяльності УРП-інвесторів", - зазначив він.

Умови та обсяги інвестицій

Згідно з умовами конкурсу, мінімальний обсяг гарантованих інвестицій у проєкт на ділянці "Добра" становить 179 млн доларів.

Потенційний інвестор зобов’язаний протягом 2,5 року провести геологічну розвідку родовища. Наступним етапом, орієнтовно за 4-5 років, передбачено будівництво шахти для видобутку літієвих мінералів та потужностей для їх переробки в концентрати.

За словами Перелигіна, інвестор після початку виробництва протягом мінімум 3-4 років буде повертати внесені інвестиції за рахунок отриманої від держави компенсаційної продукції за максимальним показником, визначеним умовами угоди, але не більше 70%.

Скільки отримає держава

Своєю чергою, на початковому етапі держава, крім належної їй частини прибуткової продукції (не менше 4%), буде отримувати також рентні платежі (5% від ціни), податок на прибуток інвестора (18%) та ПДФО, ЄСВ і військовий збір.

"Таким чином, навіть при показнику державної частки в прибутковій продукції не менше 6%, сукупний фінансовий результат держави (включаючи сплачені вищезазначені податки) очікується на рівні 22% від загального обсягу виробленої продукції", - додав заступник міністра.

Про ділянку "Добра"

Ділянка "Добра" — це велике родовище літієвих руд у Кіровоградській області України, поблизу Добровеличківки. Ділянка займає площу близько 1700 га, є одним з найбільших таких родовищ в Україні, що містить окрім літію також інші цінні метали, як-от (рубідій, цезій, ніобій, тантал, берилій, олово та золото).

Нагадаємо, що обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища на ділянці "Добра". Переможцем конкурсного відбору стала компанія "Dobra Lithium Holdings JV, LLC", акціонерами якої є відомі міжнародні гравці "Techmet" та "The Rock Holdings".