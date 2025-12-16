Слова замминистра неправильно интерпретировали: Минразвития прокомментировало возможность введения налога на восстановление

Министерство развития общин и территорий не планирует разработку и введение налога на восстановление. Информация, которая появилась в СМИ о возможном введении такого налога, является неправильной интерпретацией публичной дискуссии о финансировании восстановления страны.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Минразвития.

Там отмечают, что налоги, уплачиваемые сегодня гражданами, приоритетно направляются на оборону и безопасность Украины. Введение дополнительной налоговой нагрузки на людей для восстановления пока не рассматривается.

В то же время в Минразвития отмечают, что восстановление Украины действительно нуждается в значительных ресурсах, но позиция государства остается неизменной: платить за разрушенные города и общины прежде всего Россия как государство-агрессор.

Минразвития работает над привлечением финансирования, прежде всего, через механизмы международной помощи, грантов и льготных кредитов. Также прорабатывается создание Фонда восстановления, позволяющего быстрее аккумулировать средства и обеспечить их прозрачное использование.

Заявление замминистра неправильно интерпретировали

Заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум рассказала в интервью украинской редакции Forbes, что в правительстве работают над созданием отдельного Фонда восстановления, чтобы наполнить его средствами после завершения войны могут ввести отдельный налог.

"Работаем над отдельным Фондом восстановления", – отметила Шкрум.

Она отметила, что в перспективе Фонд восстановления может наполняться отдельным налогом, как это делали в Японии.

Шкрум объяснила, что создание такого фонда и поиск источников для его наполнения – это вынужденный шаг, ведь большинство международных финансовых учреждений имеют высокие требования и довольно сложные бюрократические процедуры, а средства на восстановление нужны уже сейчас.

Чиновница подчеркнула, что основная задача правительства сейчас – наработать механизм фонда восстановления:

создать базу,

запустить институт,

начать аккумулировать вклады международных партнеров.

Но после публикации интервью Алена Шкрум возразила, что обсуждается введение нового налога, объяснив, что ее заявление неправильно интерпретировано.

"В интервью я привела пример, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. Но так же и сказала, что это не наш вариант. Об этом говорит логика, здравый смысл и базовый принцип справедливости. Мы же работаем над тем, чтобы привлечь как можно больше грантового и льготного финансирования сейчас, пока не появится - возможность репарации", - отметила Шкрум.

Убытки и потребности в восстановлении Украины

Кабмин, Группа Всемирного банка, Европейская комиссия (ЕК) и ООН начали совместную работу над пятой быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления Украины — RDNA5. Эта оценка является ключевым инструментом для определения размера ущерба и эффективного направления средств международных партнеров.

Более всего страдают прифронтовые регионы, на которые приходится около 82% всего задокументированного ущерба. Число поврежденных и уничтоженных энергетических объектов за 2025 год возросло примерно на 70%.

Впервые вместе с классической оценкой ущерба будет проведена предварительная оценка комплексного восстановления населенных пунктов. Ожидается, что финальный отчет RDNA5 будет представлен в феврале 2026 года.

Напомним, в мае за оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов.