Слова заступниці міністра неправильно інтерпретували: Мінрозвитку прокоментувало можливість введення податку на відбудову

Міністерство розвитку громад та територій не планує розробку та введення податку на відбудову. Інформація, що зʼявилась в ЗМІ про можливе запровадження такого податку є неправильною інтерпретацією публічної дискусії щодо фінансування відновлення країни.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Там зауважують, що податки, які сьогодні сплачують громадяни, пріоритетно спрямовуються на оборону та безпеку України. Запровадження додаткового податкового навантаження на людей для відбудови наразі не розглядається.

Водночас у Мінрозвитку наголошують, що відновлення України дійсно потребує значних ресурсів, але позиція держави залишається незмінною: платити за зруйновані міста і громади має насамперед Росія як держава-агресор.

Мінрозвитку працює над залученням фінансування насамперед через механізми міжнародної допомоги, грантів і пільгових кредитів. Також опрацьовується створення Фонду відновлення, який дозволить швидше акумулювати кошти та забезпечити їх прозоре використання.

Заяву заступниці міністра неправильно інтерпретували

Заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум розповіла в інтервʼю українській редакції Forbes, що в уряді працюють над над створенням окремого Фонду відбудови, щоб наповнити його коштами після завершення війни можуть запровадити окремий податок.

"Працюємо над окремим Фондом відбудови", – зазначила Шкрум.

Вона зазначила, що у перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії.

Шкрум пояснила, що створення такого фонду і пошук джерел для його наповнення – це вимушений крок, адже більшість міжнародних фінансових установ мають високі вимоги та доволі складні бюрократичні процедури, а кошти на відбудову потрібні вже зараз.

Посадовиця підкреслила, що основне завдання уряду зараз – напрацювати механізм фонду відновлення:

створити базу,

запустити інституцію,

почати акумулювати внески міжнародних партнерів.

Але після публікації інтерв’ю Альона Шкрум заперечила, що обговорюється запровадження нового податку, пояснивши, що її заяву неправильно інтерпретували.

"В інтервʼю я навела приклад, що окремі країни вводили для цього спеціальний податок. Але так само й сказала, що це не наш варіант. Про це говорить логіка, здоровий глузд та базовий принцип справедливості. Ми ж працюємо над тим, щоб залучити якомога більше грантового та пільгового фінансування зараз, поки не зʼявиться – можливість репарацій. А вона обовʼязково буде", - підкреслила Шкрум.

Збитки та потреби у відновленні Україні

Кабмін, Група Світового банку, Європейська комісія (ЄК) та ООН розпочали спільну роботу над п’ятою швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення України — RDNA5. Ця оцінка є ключовим інструментом для визначення розміру збитків та ефективного спрямування коштів міжнародних партнерів.

Найбільше страждають прифронтові регіони, на які припадає близько 82% усієї задокументованої шкоди. Кількість пошкоджених і знищених енергетичних об’єктів за 2025 рік зросла приблизно на 70%.

Вперше, разом із класичною оцінкою збитків, буде проведено попередню оцінку комплексного відновлення населених пунктів. Очікується, що фінальний звіт RDNA5 буде презентовано у лютому 2026 року.

Нагадаємо, у травні за оцінками RDNA4, узгодженими з міжнародними партнерами, загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів.