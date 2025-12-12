Словакия не поддержит предоставление Украине репарационного займа по замороженным активам РФ – Фицо

Словакия откажется поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных активов РФ, если эти средства будут направлены на военные нужды.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании Национального Совета (парламента) Словакии.

По словам Фицо, нынешнее сложное финансовое положение Словакии не позволяет стране присоединиться к планам Еврокомиссии "покрыть военные расходы Украины".

Словацкий премьер также заявил, что последовательно отстаивающая "политика мира" не позволяет ему "голосовать за продолжение военного конфликта", поскольку, по его словам, выделение миллиардов евро на военные расходы приводит к продолжению войны.

"Я не имею возможности поддерживать какое-либо решение финансовых потребностей Украины, которое включало бы покрытие военных расходов Украины на последующие годы. Я не ищу никаких оправданий, финансовых или юридических, а также не оправдываюсь относительно рисков, связанных с использованием замороженных российских активов, а также относительно того факта, что нынешняя сложная финансовая ситуация Словакии Украины", - сказал Фицо.

Также он заявил, что использование замороженных активов РФ "может напрямую поставить под угрозу мирные усилия США, непосредственно рассчитывающие на использование этих ресурсов для восстановления Украины".

Премьер Словакии заявил парламентариям, что на предстоящем заседании Европейского Совета не намерен поддерживать никаких решений, предусматривающих военную помощь Украине.

"Репарационный кредит" для Украины

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита". Планируется, что Украина может получить около 140 млрд. евро новых кредитов.

Этот кредит обеспечивается будущими доходами, полученными от замороженных суверенных активов русской Федерации (в большей степени активов Центрального банка РФ), находящихся в юрисдикции ЕС и остальных государств G7. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

Европейский совет обязался обеспечить неотложные финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах, в частности в сфере военной и оборонной поддержки.

Предполагается, что заем должен помочь Киеву в финансировании оборонных потребностей, а его возврат состоится только после получения Украиной репараций от России в соответствии с предстоящим мирным соглашением. При этом риски будут распределены между европейскими государствами и возможно другими странами "Большой семерки".

Напомним, что послы стран ЕС проголосовали за передачу Европейской комиссии чрезвычайных полномочий, позволяющих сохранять российские государственные активы замороженными на неопределенный срок.