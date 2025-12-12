Словаччина не підтримає надання Україні репараційної позики з заморожених активів РФ – Фіцо

Словаччина відмовиться підтримати пропозицію Єврокомісії про надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених активів РФ, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові потреби.

Як пише Delo.ua, про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на засіданні Національної Ради (парламенту) Словаччини.

За словами Фіцо, нинішнє складне фінансове становище Словаччини не дозволяє країні приєднатися до планів Єврокомісії "покрити військові витрати України".

Словацький прем’єр також заявив, що "політика миру", яку він послідовно відстоює, не дозволяє йому "голосувати за продовження військового конфлікту", оскільки, за його словами, виділення мільярдів євро на військові витрати призводить до продовження війни.

"Я не маю можливості підтримувати будь-яке рішення фінансових потреб України, яке включало б покриття військових витрат України на наступні роки. Я не шукаю жодних виправдань, фінансових чи юридичних, а також не виправдовуюся щодо ризиків, пов’язаних з використанням заморожених російських активів, а також щодо того факту, що нинішня складна фінансова ситуація Словаччини не дозволяє нам брати участь у планах Європейської комісії щодо покриття військових витрат України", - сказав Фіцо.

Також він заявив, що використання заморожених активів РФ "може безпосередньо поставити під загрозу мирні зусилля США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України".

Прем’єр Словаччини заявив парламентарям, що на майбутньому засіданні Європейської Ради не має наміру підтримувати ніяких рішень, які передбачали б військову допомогу Україні.

"Репараційний кредит" для України

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту". Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів.

Цей кредит забезпечується майбутніми доходами, отриманими від заморожених суверенних активів Російської Федерації (переважно активів Центрального банку РФ), які знаходяться в юрисдикції ЄС та інших країн G7. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Європейська рада зобов’язалася забезпечити нагальні фінансові потреби України у 2026–2027 роках, зокрема у сфері військової та оборонної підтримки.

Передбачається, що позика має допомогти Києву у фінансуванні оборонних потреб, а її повернення відбудеться лише після отримання Україною репарацій від Росії відповідно до майбутньої мирної угоди. При цьому ризики будуть розподілені між європейськими державами та, можливо, іншими країнами "Великої сімки".

Нагадаємо, що посли країн ЄС проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.