Угорщина та Словаччина оскаржать заборону ЄС на імпорт нафти та газу з Росії

Угорщина та Словаччина планують оскаржити в Європейському суді план Європейського Союзу щодо відмови від імпорту російських газу й нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, щойно ЄС ухвалить план RePowerEU, дві країни через суд домагатимуться його скасування. Угорщина та Словаччина також проситимуть призупинення дії постанови на час судового розгляду.

"Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російських нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини й призведе до різкого зростання цін", —переконує Сіярто.

Угорський дипломат назвав цей регламент "масштабним юридичним шахрайством", оскільки переконаний, що план є санкційним заходом, який потребував би одностайного схвалення.

Сіярто також стверджує, що угода нібито суперечить договорам ЄС, у яких прописано, що енергетична політика є питанням національної компетенції кожної держави.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.