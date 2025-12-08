Венгрия и Словакия обжалуют запрет ЕС на импорт нефти и газа из России

Венгрия и Словакия планируют обжаловать в Европейском суде план Европейского Союза по отказу от импорта российских газа и нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, как только ЕС примет план RePowerEU, две страны через суд будут добиваться его отмены. Венгрия и Словакия также будут просить о приостановлении действия постановления на время судебного разбирательства.

"Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российских нефти и газа исключит возможность безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен ", — убеждает Сиярто.

Венгерский дипломат назвал этот регламент "масштабным юридическим мошенничеством", поскольку убежден, что план является санкционным мероприятием, требующим единодушного одобрения.

Сиярто также утверждает, что соглашение якобы противоречит договорам ЕС, в которых прописано, что энергетическая политика является вопросом национальной компетенции каждого государства.

ЕС на пути к отказу от российского газа

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Предложение включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.