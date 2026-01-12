Сможет долететь до Москвы: Великобритания разрабатывает новую дальнобойную баллистическую ракету для Украины.

Великобритания планирует разработать для Украины новую баллистическую ракету дальнего радиуса действия Nightfall, способную поражать цели на расстоянии более 500 км.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил британское правительство.

Отмечается, что в рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на скорую разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для действия в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех.

Как говорят в правительстве, планируется производить 10 систем в месяц, а цена ракеты будет достигать максимум 800 000 фунтов стерлингов (приблизительно 922 тысячи евро).

Британское правительство планирует подписать контракт уже в марте стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет в течение 12 месяцев для испытательных запусков.

Хотя проект направлен на поддержку Украины, со временем он станет основой для будущих дальнобойных проектов Вооруженных сил Великобритании.

"Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги вокруг Львова по дороге в Киев. Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, поражавших украинцев при минусовой температуре. Мы этого не потерпим, поэтому мы решительно настроены оказать украинцам передовое оружие, когда они оказывают сопротивление"

О новой ракете

Nightfall будет иметь боевую часть до 200 кг, высокую точность и возможность запуска сериями из разных платформ.

Также оружие будет более устойчиво к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Производство может достичь 10 ракет в месяц.

Кроме того, Nightfall почти не будет зависеть от компонентов из других стран, поэтому решение о ее передаче будет принято быстрее.

По оценкам британских СМИ, дальность Nightfall позволит доставать в Москву во время пусков с территории Украины.

Напомним, 16 января 2025 года в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

А уже в начале 2026 года министр обороны Украины Денис Шмигаль и министр обороны Великобритании Джон Гили подписали в Киеве дорожную карту развития исторического партнерства в оборонной сфере.