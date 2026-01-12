Зможе долетіти до Москви: Велика Британія розробляє нову далекобійну балістичну ракету для України

Велика Британія планує розробити для України нову балістичну ракету далекого радіусу дії Nightfall, здатну вражати цілі на відстані понад 500 км.

Як пише Delo.ua, про це повідомив британський уряд.

Зазначається, що у межах проєкту Nightfall Велика Британія оголосила конкурс на швидку розробку балістичних ракет наземного базування з дальністю польоту понад 500 кілометрів, призначених для дії в умовах підвищеної загрози та сильних електромагнітних перешкод.

Як кажуть в уряді, планується виробляти 10 систем на місяць, а ціна ракети сягатиме щонайбільше 800 000 фунтів стерлінгів (приблизно 922 тисяч євро).

Британський уряд планує підписати контракт вже в березні вартістю 9 мільйонів фунтів стерлінгів на проєктування, розробку та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для випробувальних запусків.

Хоча проєкт спрямований на підтримку України, згодом він стане основою для майбутніх далекобійних проєктів Збройних сил Великої Британії.

"Ми були достатньо близько, щоб почути сирени повітряної тривоги навколо Львова дорогою до Києва. Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, що вражали українців за мінусової температури. Ми цього не потерпимо, тому ми рішуче налаштовані надати українцям передову зброю, коли вони чинять опір", — наголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який лише минулого тижня відвідав Україну.

Про нову ракету

Nightfall матиме бойову частину до 200 кг, високу точність і можливість запуску серіями з різних платформ.

Також зброя буде більш стійка до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Виробництво може сягнути 10 ракет на місяць.

Крім того, Nightfall майже не залежатиме від компонентів з інших країн, тому рішення про її передачу зможуть ухвалити швидше.

За оцінками британських ЗМІ, дальність Nightfall дозволить діставати до Москви під час пусків з території України.

Нагадаємо, 16 січня 2025 року у Києві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

А вже на початку 2026 року міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали у Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.