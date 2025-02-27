Сниженные тарифы на международные переводы в ПриватБанке будут действовать до мая

ПриватБанк продлил действие скидок на международные переводы через Приват24 до 15 мая 2025 года.

Об этом сообщил член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

О тарифах

ПриватБанк объявил о снижении тарифов на международные переводы с валютных карт на зарубежные карты.

Теперь плата составляет всего 1% от суммы перевода (минимум 50 грн), что вдвое меньше, чем раньше, когда тариф составлял 2% (минимум 50 грн).

Изменения будут действовать до 15 мая 2025г.

Как отправить перевод

Алгоритм для отправки перевода с карты ПриватБанка на зарубежную карту:

1. Открыть мобильное приложение или веб-версию Приват24.

2. Перейти к меню "Перевод на карту".

3. Выбрать или заполнить данные зарубежной карты.

4. Указать сумму перевода.

5. Подтвердить операцию.

6. Перевод может быть осуществлен только с валютной карты ПриватБанка в долларах или евро.

Отмечается, что открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24.

Напомним, в 2024 году украинцы оплатили товары и услуги банковскими картами и гаджетами из-за экосистемы эквайринга ПриватБанк на рекордные 1,06 трлн грн. Это на 24% больше, чем в 2023 году.

Добавим, с 1 февраля банки ввели месячный предел на операции в 150 тыс. грн согласно меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". В ПриватБанке этот лимит за первые два дня использовали 2 тыс. клиентов.