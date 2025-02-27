Знижені тарифи на міжнародні перекази в ПриватБанку діятимуть до травня

ПриватБанк продовжив дію знижок на міжнародні перекази через Приват24 до 15 травня 2025 року.

Про це повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Про тарифи

ПриватБанк оголосив про зниження тарифів на міжнародні перекази з валютних карток на закордонні картки.

Тепер плата складає лише 1% від суми переказу (мінімум 50 грн), що вдвічі менше, ніж раніше, коли тариф становив 2% (мінімум 50 грн).

Зміни будуть діяти до 15 травня 2025 року.

Як надіслати переказ

Алгоритм для надсилання переказу з картки ПриватБанку на закордонну картку:

1. Відкрити мобільний додаток або веб-версію Приват24.

2. Перейти до меню "Переказ на картку".

3. Вибрати або заповнити дані закордонної картки.

4. Вказати суму переказу.

5. Підтвердити операцію.

6. Переказ може бути здійснений лише з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро.

Зазначається, що відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24.

Нагадаємо, у 2024 році українці оплатили товари та послуги банківськими картками та гаджетами через екосистему еквайрингу ПриватБанк на рекордні 1,06 трлн грн. Це на 24% більше, ніж у 2023 році.

Додамо, з 1 лютого банки ввели місячний ліміт на операції в 150 тис. грн згідно з меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". В ПриватБанку цей ліміт за перші два дні використали 2 тис. клієнтів.