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Знижені тарифи на міжнародні перекази в ПриватБанку діятимуть до травня

Знижені тарифи на міжнародні перекази в ПриватБанку діятимуть до травня
Плата складає лише 1% від суми переказу.

ПриватБанк продовжив дію знижок на міжнародні перекази через Приват24 до 15 травня 2025 року.

Про це повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Про тарифи

ПриватБанк оголосив про зниження тарифів на міжнародні перекази з валютних карток на закордонні картки.

Тепер плата складає лише 1% від суми переказу (мінімум 50 грн), що вдвічі менше, ніж раніше, коли тариф становив 2% (мінімум 50 грн).

Зміни будуть діяти до 15 травня 2025 року.

Як надіслати переказ

Алгоритм для надсилання переказу з картки ПриватБанку на закордонну картку:

  • 1. Відкрити мобільний додаток або веб-версію Приват24. 
  • 2. Перейти до меню "Переказ на картку". 
  • 3.  Вибрати або заповнити дані закордонної картки. 
  • 4. Вказати суму переказу. 
  • 5. Підтвердити операцію. 
  • 6. Переказ може бути здійснений лише з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро.

Зазначається, що відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24.

Нагадаємо, у 2024 році українці оплатили товари та послуги банківськими картками та гаджетами через екосистему еквайрингу ПриватБанк на рекордні 1,06 трлн грн. Це на 24% більше, ніж у 2023 році.

Додамо,  з 1 лютого банки ввели місячний ліміт на операції в 150 тис. грн згідно з меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". В ПриватБанку цей ліміт за перші два дні використали 2 тис. клієнтів.

Автор:
Ольга Опенько