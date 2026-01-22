Социальные программы доступны в новых сетях: где покупать украинские продукты

Торговая сеть, где украинцы могут рассчитываться средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека", продолжает расширяться. К программе присоединились еще четыре ритейлера - АТБ, Таврия В, Дивоцин и Лоток, что добавило почти 1,650 магазинов по Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Социальные программы доступны в новых сетях

Теперь в этих торговых сетях можно приобрести продукты украинского производства (за исключением подакцизных товаров) за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека".

В скором времени к программе присоединятся также сети "Эпицентр" и "Перчатка".

Сумма в размере 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка" должна быть израсходована до 30 июня 2026 года, а неиспользованные средства вернутся в бюджет.

В целом продукты украинского производства по программам "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" уже доступны более чем в трех тысячах магазинов по всей стране, среди которых Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23" ("Сими"), "Близненько", NOVUS, LIGA PRIM, а также магазины Fozzy Group ТРАШЬ!, Fozzy. К этому перечню присоединились АТБ, Таврия В и Лоток.

Кроме того, воспользоваться средствами приложений можно онлайн на платформах ROZETKA и MAUDAU.

О программах и средствах

Более 17,8 миллионов украинцев, среди которых 3,5 млн детей, получили средства "Зимней поддержки". Уже израсходовано более 11,6 млрд грн, причем почти 80% этих сумм направлено на оплату коммунальных услуг. Среди других популярных направлений – покупка продуктов питания, лекарств и благотворительные взносы в поддержку сил обороны.

На что можно потратить средства программ

По программам "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" можно оплатить:

коммунальные услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Важно: заявки на получение тысячи гривен "Зимней поддержки" уже не принимают.

Как проверить, подпадает ли товар под программу

Полный список товаров доступен на порталах Zyma или "Зроблено в Україні".

Также быстро определить, можно ли купить товар за "Национальный кэшбек", можно с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія":

откройте "Национальный кэшбек";

нажмите значок сканера;

дайте доступ к камере;

наведите ее на штрихкод товара.

Работают ли магазины без света?

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.