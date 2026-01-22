Соціальні програми доступні в нових мережах: де купувати українські продукти

Торгова мережа, де українці можуть розраховуватися коштами “Зимової підтримки” та “Національного кешбеку”, продовжує розширюватися. До програми приєдналися ще чотири ритейлери — АТБ, “Таврія В”, “Дивоцін” та “ЛотОК”, що додало майже 1,650 магазинів по Україні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Соціальні програми доступні в нових мережах

Відтепер у цих торговельних мережах можна придбати продукти українського виробництва (за винятком підакцизних товарів) за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку".

Незабаром до програми приєднаються також мережі "Епіцентр" та "Рукавичка".

Сума в розмірі 1 000 гривень за програмою "Зимова підтримка" має бути витрачена до 30 червня 2026 року, а невикористані кошти повернуться до бюджету.

Загалом продукти українського виробництва за програмами "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" вже доступні у понад трьох тисячах магазинів по всій країні, серед яких Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сім23" ("Сімі"), "Близенько", NOVUS, LIGA PRIM, а також магазини Fozzy Group — "Сільпо", "Фора", THRASH! ТРАШ!, Fozzy. До цього переліку приєдналися АТБ, "Таврія В" та "ЛотОК".

Крім того, скористатися коштами програм можна онлайн на платформах ROZETKA та MAUDAU.

Про програми та кошти

Понад 17,8 мільйона українців, серед яких 3,5 млн дітей, отримали кошти "Зимової підтримки". Вже витрачено понад 11,6 млрд грн, причому майже 80% цих сум спрямовано на оплату комунальних послуг. Серед інших популярних напрямів — купівля продуктів харчування, ліків та благодійні внески на підтримку Сил оборони.

На що можна витратити кошти програм

За програмами "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" можна оплатити:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Важливо: заявки на отримання тисячі гривень "Зимової підтримки" вже не приймають.

Як перевірити, чи товар підпадає під програму

Повний перелік товарів доступний на порталах Zyma або "Зроблено в Україні".

Також швидко визначити, чи можна купити товар за "Національний кешбек", можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія:

відкрийте "Національний кешбек";

натисніть іконку сканера;

дайте доступ до камери;

наведіть її на штрихкод товару.

Чи працюють магазини без світла?

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.