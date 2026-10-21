Соглашение на $3,5 трлн: советы директоров SpaceX и Tesla изучают объединение компаний Маска

Миллиардер Илон Маск открыто поддержал перспективу объединения аэрокосмической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Inc., что может стать крупнейшим корпоративным слиянием в истории бизнеса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По словам предпринимателя, советы директоров обеих компаний создали специальные комитеты по независимым директорам для изучения идеи объединения. Рыночная стоимость Tesla составляет около 1,5 триллиона долларов, тогда как SpaceX оценивается в 2 триллиона долларов. Таким образом, общая капитализация объединенного гиганта может составить 3,5 триллиона долларов.

В то же время, Маск подчеркнул, что добиться одобрения акционеров Tesla может быть непросто, а ни один из комитетов еще не согласовал окончательные условия. Сам бизнесмен отметил, что не может участвовать в обсуждениях из-за конфликта интересов. На фоне этих заявлений акции SpaceX и Tesla в конце торгов выросли на 8,6% и 1,8% соответственно.

Общие цели в сфере искусственного интеллекта и финансовые результаты

Объединение призвано сгруппировать ресурсы в сфере электрокаров, батарей накопления энергии, ракет и спутников для совместного развития искусственного интеллекта: космических дата-центров, беспилотных автомобилей и человекоподобных роботов.

Заявление было сделано после обнародования финансового отчета SpaceX за квартал, закончившийся в сентябре:

чистая прибыль компании составила $4,4 млрд (против ожидаемых аналитиками $1,88 млрд);

выручка выросла на 161% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году;

доходы направления ИИ (Super Intelligence, или SI) подскочили до $7,56 млрд, принеся $431 млн операционной прибыли против убытка в $1,7 млрд в прошлом году;

доходы от услуг связи увеличились на 69% - до $5,25 млрд, а база подписчиков спутникового интернета Starlink достигла 13,6 млн;

выручка подразделения производства и запусков космических ракет выросла на 6% и составила $1,77 млрд.

В первом квартале следующего года SpaceX ожидает увеличения выручки до 37 миллиардов долларов и уже ведет переговоры по привлечению новых пулов долгового капитала.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск планирует объединить SpaceX и Tesla в одну корпорацию в рамках соглашения века, рассматривая возможность консолидации своих крупнейших активов и обсуждая потенциальное слияние аэрокосмической компании с производителем электрокаров Tesla или разработчиком искусственного интеллекта xAI.