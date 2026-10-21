Угода на $3,5 трлн: ради директорів SpaceX і Tesla вивчають об'єднання компаній Маска

Мільярдер Ілон Маск відкрито підтримав перспективу об'єднання аерокосмічної компанії SpaceX та виробника електромобілів Tesla Inc., що може стати найбільшим корпоративним злиттям в історії бізнесу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За словами підприємця, ради директорів обох компаній створили спеціальні комітети з незалежних директорів для вивчення ідеї об'єднання. Ринкова вартість Tesla наразі становить близько 1,5 трильйона доларів, тоді як SpaceX оцінюється у 2 трильйони доларів. Таким чином, загальна капіталізація об'єднаного гіганта може сягнути 3,5 трильйона доларів.

Водночас Маск підкреслив, що домогтися схвалення акціонерів Tesla може бути непросто, а жоден із комітетів ще не погодив остаточних умов. Сам бізнесмен зазначив, що не може брати участі в обговореннях через конфлікт інтересів. На тлі цих заяв акції SpaceX і Tesla наприкінці торгів зросли на 8,6% та 1,8% відповідно.

Спільні цілі у сфері штучного інтелекту та фінансові результати

Об'єднання покликане згрупувати ресурси у сфері електрокарів, батарей накопичення енергії, ракет і супутників для спільного розвитку штучного інтелекту: космічних дата-центрів, безпілотних автомобілів і людиноподібних роботів.

Заяву було зроблено після оприлюднення фінансового звіту SpaceX за квартал, що закінчився у вересні:

чистий прибуток компанії склав $4,4 млрд (проти очікуваних аналітиками $1,88 млрд);

виручка зросла на 161% порівняно з аналогічним періодом минулого року;

доходи напряму ШІ (Super Intelligence, або SI) підскочили до $7,56 млрд, принісши $431 млн операційного прибутку проти збитку в $1,7 млрд торік;

доходи від послуг зв'язку збільшилися на 69% — до $5,25 млрд, а база передплатників супутникового інтернету Starlink сягнула 13,6 млн;

виторг підрозділу виробництва та запусків космічних ракет зріс на 6% і склав $1,77 млрд.

У першому кварталі наступного року SpaceX очікує збільшення виручки до 37 мільярдів доларів і вже веде переговори щодо залучення нових пулів боргового капіталу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск планує об'єднати SpaceX та Tesla в одну корпорацію в межах угоди століття, розглядаючи можливість консолідації своїх найбільших активів та обговорюючи потенційне злиття аерокосмічної компанії з виробником електрокарів Tesla або розробником штучного інтелекту xAI.