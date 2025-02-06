Сотрудники коммунальных служб смогут получить бронирование

Сотрудники коммунальных предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами, смогут получить бронирование во время мобилизации.

Об этом идет речь на сайте ОП.

Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а президент Владимир Зеленский ввел его в действие указом №69/2025.

Согласно решению, предприятия коммунального сектора получат возможность бронировать военнообязанных работников в пределах 75% от общего количества таких сотрудников.

"Введение возможности бронирования во время мобилизации, на период действия военного положения военнообязанных работников субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги потребителям по снабжению тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, в объемах не более 75 процентов от общего количества", - говорится в указе Зеленского.

Это должно обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры даже в условиях военного положения.

Что еще предполагает документ

Кроме этого, документ предусматривает усовершенствование критериев определения предприятий, учреждений и организаций как критически важных для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В частности, это касается:

предприятий, получивших полномочия от Министерства обороны на осуществление оборонных закупок;

компаний, заключивших договоры с воинскими частями или учебными заведениями и поставляющих товары и услуги по перечню, определенному Минобороны.

Также предусмотрены особые условия для энергетических компаний, производственные мощности которых были повреждены или разрушены в ходе боевых действий. Для таких предприятий не будет применяться критерий отсутствия налоговой задолженности и социальных взносов.

Введение механизма бронирования позволит критически важным коммунальным службам работать бесперебойно даже при дальнейшем расширении мобилизационных мероприятий.

Добавим, что бизнес просит ввести ответственность для представителей ТЦК за нарушение, поскольку уже имелись неоднократные случаи мобилизации забронированных граждан.

В ЕБА подчеркивают, что все это приводит к усложнению или даже остановкам работы компаний, оказывает негативное влияние на экономику и, соответственно, поступления в бюджет, фактически единственный источник финансирования для ВСУ.