Працівники комунальних служб зможуть отримати бронювання

Працівники комунальних підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та управління побутовими відходами, зможуть отримати бронювання під час мобілізації.

Про це йдеться на сайті ОП.

Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони України, а президент Володимир Зеленський ввів його в дію указом №69/2025.

Згідно з рішенням, підприємства комунального сектору матимуть можливість бронювати військовозобов’язаних працівників у межах 75% від загальної кількості таких співробітників.

"Запровадження можливості бронювання під час мобілізації, на період дії воєнного стану військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких суб'єктів господарювання", - йдеться в указі Зеленського.

Це має забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури навіть в умовах воєнного стану.

Що ще передбачає документ

Окрім цього, документ передбачає вдосконалення критеріїв визначення підприємств, установ та організацій як критично важливих для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Зокрема, це стосується:

підприємств, які отримали повноваження від Міністерства оборони на здійснення оборонних закупівель;

компаній, що уклали договори з військовими частинами або навчальними закладами і постачають товари та послуги за переліком, визначеним Міноборони.

Також передбачено особливі умови для енергетичних компаній, виробничі потужності яких були пошкоджені або зруйновані під час бойових дій. Для таких підприємств не застосовуватиметься критерій відсутності податкової заборгованості та соціальних внесків.

Запровадження механізму бронювання дозволить критично важливим комунальним службам працювати безперебійно навіть у разі подальшого розширення мобілізаційних заходів.

Додамо, що бізнес просить запровадити відповідальність для представників ТЦК за порушення, оскільки вже були неодноразові випадки мобілізації заброньованих громадян.

В ЄБА підкреслюють, що все це призводить до ускладнення або навіть зупинок роботи компаній, має негативний вплив на економіку та, відповідно, надходження до бюджету, які є фактично єдиним джерелом фінансування для ЗСУ.