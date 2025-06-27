Сотрудники уголовно-исполнительной службы будут получать ежемесячную доплату

Кабинет министров Украины принял решение о введении ежемесячного дополнительного вознаграждения для работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГКВД) на период действия военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

Соответствующие изменения внесены в постановление №168 от 28 февраля 2022 года, регулирующее выплаты военнослужащим, полицейским и другим служащим в период войны.

Согласно обновленному порядку, работники ГКВС будут получать ежемесячную доплату, а в случае непосредственного участия в боевых действиях или выполнении задач по нацбезопасности и обороне в районах боевых действий размер доплаты может достигать 100 тыс. рублей. грн в месяц, в зависимости от времени такого участия.

Решение вступает в силу 1 сентября 2025 года.

В Министерстве юстиции отмечают, что эти изменения направлены на повышение финансовой мотивации и социальной защиты работников пенитенциарной системы, работающих в сложных условиях во время военного положения.

Ранее Delo.ua писало о том, что в начале года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, будут применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.