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Працівники кримінально-виконавчої служби отримуватимуть щомісячну доплату
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження щомісячної додаткової винагороди для працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) на період дії воєнного стану.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.
Відповідні зміни внесено до постанови №168 від 28 лютого 2022 року, яка регулює виплати військовослужбовцям, поліцейським та іншим службовцям у період війни.
Згідно з оновленим порядком, працівники ДКВС отримуватимуть щомісячну доплату, а у випадку безпосередньої участі в бойових діях чи виконанні завдань із нацбезпеки й оборони в районах бойових дій — розмір доплати може сягати до 100 тис. грн на місяць, залежно від часу такої участі.
Рішення набуває чинності з 1 вересня 2025 року.
У Міністерстві юстиції зазначають, що ці зміни спрямовані на підвищення фінансової мотивації та соціального захисту працівників пенітенціарної системи, які працюють у складних умовах під час воєнного стану.
Раніше Delo.ua писало про те, що на початку року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, будуть застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.