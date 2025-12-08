Совет ЕС согласовал создание фонда солидарности на 2026 год для стран под миграционным давлением

Совет Европейского Союза достиг политического согласия по созданию ежегодного фонда солидарности на 2026 год, который станет одним из ключевых элементов Пакта ЕС о миграции и убежище. Механизм должен обеспечить поддержку государствам-членам, испытывающим повышенное миграционное давление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Пакт начнет применяться с 12 июня 2026 г. и введет более четкие правила распределения ответственности за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, а также предусмотрет меры солидарности между странами ЕС. Ожидается, что в долгосрочной перспективе это позволит снизить нелегальный въезд и общее миграционное давление на страны блока.

Справочный объем Фонда солидарности на 2026 год составит 21 000 переселений или других мер солидарности или 420 млн евро в виде финансовых взносов. Первый полноценный цикл управления миграцией в рамках Пакта стартует с 12 июня 2026 года.

Взносы государств-членов будут формироваться на добровольной основе и могут иметь разные формы: переселение мигрантов, финансовые платежи или альтернативные меры солидарности. Каждая страна будет самостоятельно определять формат участия, в том числе в комбинации различных инструментов.

По оценке Европейская комиссия, под наибольшим миграционным давлением находятся Кипр, Греция, Италия и Испания – именно эти страны смогут в первую очередь воспользоваться ресурсами фонда.

Кроме того, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония и Польша были признаны испытывающими значительную кумулятивную миграционную нагрузку предыдущих лет. Они будут иметь право ходатайствовать о полном или частичном уменьшении собственных взносов в фонд.

Страны, находящиеся в зоне риска миграционного давления, также получат приоритетный доступ в Инструментарий поддержки миграции ЕС – помощь от агентств Союза и финансирование из европейских фондов.

После политической договоренности, Совету еще предстоит официально принять имплементационное решение после юридического оформления и перевода. Ожидается, что это произойдет до 31 декабря 2025г.

Пакт о миграции и убежище вступит в силу 12 июня 2026 года.

Пакт состоит из 10 законодательных актов ЕС, охватывающих все этапы управления миграцией – от первоначального скрининга нелегальных мигрантов на границах до определения страны, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, а также механизмы сотрудничества и солидарности между государствами-членами.

В ноябре 2025 г. Еврокомиссия также обнародовала первый ежегодный отчет о состоянии сферы убежища и миграции, который стал основой для определения миграционной ситуации в государствах ЕС.

Добавим, миграция украинцев за границу замедлилась, но на 3 октября 2025 года за пределами страны находилось 5,8 млн человек.