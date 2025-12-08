Рада ЄС погодила створення фонду солідарності на 2026 рік для країн під міграційним тиском

Рада Європейського Союзу досягла політичної згоди щодо створення щорічного фонду солідарності на 2026 рік, який стане одним з ключових елементів Пакту ЄС про міграцію та притулок. Механізм має забезпечити підтримку державам-членам, що зазнають підвищеного міграційного тиску.

Пакт почне застосовуватися з 12 червня 2026 року і запровадить більш чіткі правила розподілу відповідальності за розгляд заяв про надання притулку, а також передбачить заходи солідарності між країнами ЄС. Очікується, що у довгостроковій перспективі це дозволить зменшити нелегальний в’їзд та загальний міграційний тиск на країни блоку.

Довідковий обсяг Фонду солідарності на 2026 рік становитиме 21 000 переселень або інших заходів солідарності, або 420 млн євро у вигляді фінансових внесків. Перший повноцінний цикл управління міграцією в межах Пакту стартує з 12 червня 2026 року.

Внески держав-членів формуватимуться на добровільній основі й можуть мати різні форми: переселення мігрантів, фінансові платежі або альтернативні заходи солідарності. Кожна країна самостійно визначатиме формат участі, у тому числі в комбінації різних інструментів.

За оцінкою Європейська комісія, під найбільшим міграційним тиском перебувають Кіпр, Греція, Італія та Іспанія – саме ці країни зможуть першочергово скористатися ресурсами фонду.

Крім того, Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія та Польща були визнані такими, що зазнають значного кумулятивного міграційного навантаження попередніх років. Вони матимуть право клопотати про повне або часткове зменшення власних внесків до фонду.

Країни, які перебувають у зоні ризику міграційного тиску, також отримають пріоритетний доступ до Інструментарію підтримки міграції ЄС – допомоги від агентств Союзу та фінансування з європейських фондів.

Після політичної домовленості Раді ще належить офіційно ухвалити імплементаційне рішення після юридичного оформлення та перекладу. Очікується, що це відбудеться до 31 грудня 2025 року.

Сам Пакт про міграцію та притулок набуде чинності 12 червня 2026 року.

Пакт складається з 10 законодавчих актів ЄС, які охоплюють усі етапи управління міграцією – від первинного скринінгу нелегальних мігрантів на кордонах до визначення країни, відповідальної за розгляд заяви про надання притулку, а також механізми співпраці та солідарності між державами-членами.

У листопаді 2025 року Єврокомісія також оприлюднила перший щорічний звіт про стан сфери притулку та міграції, який став основою для визначення міграційної ситуації в державах ЄС.

Додамо, міграція українців за кордон сповільнилася, але станом на 3 жовтня 2025 року за межами країни перебувало 5,8 млн осіб.