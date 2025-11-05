Совет по финстабильности принял решение для укрепления финансового сектора в условиях войны

Совет по финансовой стабильности на заседании 30 октября принял ряд решений, направленных на дальнейшее развитие финансового сектора и минимизацию его рисков в условиях полномасштабной войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Нацбанка.

Обзор системных рисков финансового сектора

Ключевым риском остается ход полномасштабной войны — в частности, ее сдерживающий эффект на экономический рост из-за разрушения энергетической инфраструктуры и увеличения бюджетных потребностей.

Несмотря на вызовы, банки продолжают наращивать кредитные портфели, а проникновение кредитов в экономику растет. В то же время, подчеркивается необходимость более активного кредитования — прежде всего для восстановления инфраструктуры, усиления обороноспособности и укрепления устойчивости экономики.

Совет также обсудил возможные пути снижения рисков финансирования государственного бюджета и реагирования на потенциальные системные вызовы в случае возникновения.

Обсуждение инициативы по налогообложению банков

Отдельное внимание было уделено вопросу потенциального введения повышенной ставки налогообложения прибыли банков (50%) в 2026 году.

Члены Совета согласились, что ожидаемый фискальный эффект от этого решения, вероятно, будет ниже публично заявленного, а также отметил ряд рисков, которые несет реализация инициативы, в частности:

ограничение кредитного и инвестиционного потенциала банков, критического для финансирования энергетики и оборонно-промышленного комплекса;

усложнение процессов приватизации госбанков и риски невыполнения программ их капитализации;

уменьшение возможностей банков поддерживать финансовую устойчивость, сеть Power Banking и противодействие оттоку капитала;

усложнение выполнения требований к капиталу, предусмотренных законодательством ЕС;

риск нарушения обязательств перед МВФ по Меморандуму об экономической и финансовой политике;

понижение стимулов к детенизации экономики.

Развитие рынка виртуальных активов

Совет также рассмотрел концепцию регулирования рынка виртуальных активов, представленную Национальным банком. Были согласованы позиции по:

распределения полномочий между регуляторами;

этапов запуска рынка;

необходимости переходного периода для создания инфраструктуры и разработки подзаконных актов.

При подготовке законопроекта ко второму чтению будут четко определены государственные органы — регуляторы рынка виртуальных активов, а также механизмы взаимодействия между ними.

20 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году, которым предлагается поднять налог на прибыль банков до 50% вместо имеющихся 25%.