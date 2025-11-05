- Категорія
Рада з фінстабільності ухвалила рішення для зміцнення фінансового сектору в умовах війни
Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 жовтня ухвалила низку рішень, спрямованих на подальший розвиток фінансового сектору та мінімізацію його ризиків в умовах повномасштабної війни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Нацбанку.
Огляд системних ризиків фінансового сектору
Ключовим ризиком залишається перебіг повномасштабної війни — зокрема, її стримуючий ефект на економічне зростання через руйнування енергетичної інфраструктури та збільшення бюджетних потреб.
Попри виклики, банки продовжують нарощувати кредитні портфелі, а проникнення кредитів в економіку зростає. Водночас, наголошено на потребі активнішого кредитування — передусім для відновлення інфраструктури, посилення обороноздатності та зміцнення стійкості економіки.
Рада також обговорила можливі шляхи зниження ризиків фінансування державного бюджету та реагування на потенційні системні виклики у разі їх виникнення.
Обговорення ініціативи щодо оподаткування банків
Окрему увагу приділили питанню потенційного запровадження підвищеної ставки оподаткування прибутку банків (50%) у 2026 році.
Члени Ради погодилися, що очікуваний фіскальний ефект від цього рішення, ймовірно, буде нижчим за публічно заявлений, а також відзначили низку ризиків, які несе реалізація ініціативи, зокрема:
- обмеження кредитного та інвестиційного потенціалу банків, критичного для фінансування енергетики та оборонно-промислового комплексу;
- ускладнення процесів приватизації держбанків і ризики невиконання програм їхньої капіталізації;
- зменшення можливостей банків підтримувати фінансову стійкість, мережу Power Banking і протидію відпливу капіталу;
- ускладнення виконання вимог до капіталу, передбачених законодавством ЄС;
- ризик порушення зобов’язань перед МВФ за Меморандумом про економічну та фінансову політику;
- зниження стимулів до детінізації економіки.
Розвиток ринку віртуальних активів
Рада також розглянула концепцію регулювання ринку віртуальних активів, представлену Національним банком. Було узгоджено позиції щодо:
- розподілу повноважень між регуляторами;
- етапів запуску ринку;
- необхідності перехідного періоду для створення інфраструктури та розроблення підзаконних актів.
Під час підготовки законопроєкту до другого читання буде чітко визначено державні органи — регулятори ринку віртуальних активів, а також механізми взаємодії між ними.
Додамо, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році, яким пропонується підняти податок на прибуток банків до 50% замість наявних 25%.