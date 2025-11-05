Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,67

48,51

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рада з фінстабільності ухвалила рішення для зміцнення фінансового сектору в умовах війни

нбу
Банки продовжують нарощувати кредитні портфелі / НБУ

Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 жовтня ухвалила низку рішень, спрямованих на подальший розвиток фінансового сектору та мінімізацію його ризиків в умовах повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Нацбанку.

Огляд системних ризиків фінансового сектору

Ключовим ризиком залишається перебіг повномасштабної війни — зокрема, її стримуючий ефект на економічне зростання через руйнування енергетичної інфраструктури та збільшення бюджетних потреб.

Попри виклики, банки продовжують нарощувати кредитні портфелі, а проникнення кредитів в економіку зростає. Водночас, наголошено на потребі активнішого кредитування — передусім для відновлення інфраструктури, посилення обороноздатності та зміцнення стійкості економіки.

Рада також обговорила можливі шляхи зниження ризиків фінансування державного бюджету та реагування на потенційні системні виклики у разі їх виникнення.

Обговорення ініціативи щодо оподаткування банків

Окрему увагу приділили питанню потенційного запровадження підвищеної ставки оподаткування прибутку банків (50%) у 2026 році.

Члени Ради погодилися, що очікуваний фіскальний ефект від цього рішення, ймовірно, буде нижчим за публічно заявлений, а також відзначили низку ризиків, які несе реалізація ініціативи, зокрема:

  • обмеження кредитного та інвестиційного потенціалу банків, критичного для фінансування енергетики та оборонно-промислового комплексу;
  • ускладнення процесів приватизації держбанків і ризики невиконання програм їхньої капіталізації;
  • зменшення можливостей банків підтримувати фінансову стійкість, мережу Power Banking і протидію відпливу капіталу;
  • ускладнення виконання вимог до капіталу, передбачених законодавством ЄС;
  • ризик порушення зобов’язань перед МВФ за Меморандумом про економічну та фінансову політику;
  • зниження стимулів до детінізації економіки.

Розвиток ринку віртуальних активів

Рада також розглянула концепцію регулювання ринку віртуальних активів, представлену Національним банком. Було узгоджено позиції щодо:

  • розподілу повноважень між регуляторами;
  • етапів запуску ринку;
  • необхідності перехідного періоду для створення інфраструктури та розроблення підзаконних актів.

Під час підготовки законопроєкту до другого читання буде чітко визначено державні органи — регулятори ринку віртуальних активів, а також механізми взаємодії між ними.

Додамо, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році, яким пропонується підняти податок на прибуток банків до 50%  замість наявних 25%.

Автор:
Тетяна Гойденко