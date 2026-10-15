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Совет принял налогообложение посылок по Temu, AliExpress и другим маркетплейсам: как это будет работать

посылки, женщина, автомобиль
Совет принял налогообложение посылок по Temu и AliExpress / Freepik

Верховная Рада 15 октября приняла в целом пакет законопроектов, вводящий 20% налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы, с первого евро. Налог будут автоматически включаться в стоимость покупки на платформе, а новые правила начнут действовать не ранее июля 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Речь идет о законопроектах №16051-1 и №15460, изменяющих правила налогообложения дистанционных продаж и таможенного оформления международных почтовых и экспресс-отправлений.

Для товаров стоимостью до 150 евро, приобретенных через маркетплейсы, обязанность начислить и уплатить НДС будет возлагаться непосредственно на электронную платформу.

Если маркетплейс нерезидент Украины, он должен назначить посредника в Украине, который будет солидарно отвечать за расчеты с бюджетом. Платформа сможет иметь несколько таких посредников.

Для покупателя процедура получения посылки не изменится: 20% НДС будет автоматически прибавляться к цене товара еще при оформлении покупки.

В то же время, сохранится освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до €45. Также не будут облагать налогом товары в несопровождаемом багаже стоимостью до €150.

Для товаров, приобретенных для нужд безопасности и обороны, предусмотрена возможность освобождения от НДС, в частности, путем возврата физическому лицу уже уплаченного налога.

Новые правила должны приблизить украинскую систему налогообложения к европейской. В частности, планируется ввести украинский аналог системы IOSS, которая используется в ЕС для уплаты НДС при дистанционной продаже импортных товаров.

Теперь принятые законы должен подписать президент. После этого начнется техническая подготовка к их практическому внедрению.

Напомним, 6 октября парламентский комитет рекомендовал принять новые правила налогообложения посылок, в частности, ввести НДС для покупок на иностранных маркетплейсах и возложить его уплату на сами платформы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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