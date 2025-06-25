Совет прокуроров поддержал кандидатуры новых заместителей генпрокурора: что о них известно

Совет прокуроров рекомендовал трех кандидатов на должности заместителей генпрокурора, а генпрокурор официально утвердил их назначение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора.

О новых заместителях генпрокурора

Совет прокуроров Украины на заседании принял решение рекомендовать назначение Максима Крыма, Марии Вдовиченко и Андрея Лещенко на должности заместителей Генерального прокурора.

Генеральный прокурор поддержал это решение и 24 июня 2025 года официально подписал приказы об их назначении.

Каждый из назначенных заместителей получил конкретную сферу ответственности в органах прокуратуры.

25 июня они приступили к исполнению своих служебных обязанностей.

Максим Крым.

Максим Крым родился в 1988 году. В 2010 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Начал профессиональную деятельность в Севастопольской прокуратуре, где работал прокурором отдела надзора за соблюдением законов в уголовном производстве военной прокуратуры Западного региона Украины. В дальнейшем Крым занимал должности в Главной военной и Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона. В ноябре 2020 года он был назначен заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры.

Андрей Лещенко.

Андрей Лещенко имеет опыт работы в Офисе генерального прокурора, в том числе в должности заместителя начальника управления процессуального руководства и поддержки публичного обвинения в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта. Его деятельность была направлена на расследование и поддержание обвинений по делам, связанным с вооруженным конфликтом.

Мария Вдовиченко.

Мария Вдовиченко родилась в 1988 году в Киеве. В 2009 году окончила Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, а в 2012 – Национальную академию прокуратуры Украины. После учебы Вдовиченко начала работу в должностях помощника и прокурора в Подольском районе Киева. Затем она занимала должности прокурора отдела прокуратуры города Киева, первого заместителя руководителя и руководителя Киевской местной прокуратуры №7.

Кто такой Руслан Кравченко

17 июня 2025 года Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора, а 21 июня президент Владимир Зеленский подписал об этом указ.

Руслан Кравченко с 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. Ранее, в апреле 2023 года, Кравченко указом Зеленского был назначен на должность главы Киевской областной военной администрации.

По данным движения "Честно", Руслан Кравченко с 2012 по 2014 год работал следователем Севастопольской прокуратуры по надзору. Затем участвовал в Антитеррористической операции по контракту, был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (в Дебальцево и Бахмуте). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

С 2015 по 2017 год работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. В частности, по делу, где украинского президента-беглеца Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

После этого занимал другие должности в правоохранительных органах. В 2023 году отправился на конкурс на должность председателя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).