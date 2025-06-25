Рада прокурорів підтримала кандидатури нових заступників генпрокурора: що про них відомо

Рада прокурорів рекомендувала трьох кандидатів на посади заступників генпрокурора, а генпрокурор офіційно затвердив їх призначення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Про нових заступників генпрокурора

Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення рекомендувати призначення Максима Крима, Марії Вдовиченко та Андрія Лещенка на посади заступників Генерального прокурора.

Генеральний прокурор підтримав це рішення і 24 червня 2025 року офіційно підписав накази про їх призначення.

Кожен із новопризначених заступників отримав конкретну сферу відповідальності в органах прокуратури.

25 червня вони приступили до виконання своїх службових обов’язків.

Максим Крим.

Максим Крим народився у 1988 році. У 2010 році він закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Розпочав професійну діяльність у Севастопольській прокуратурі, де працював прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України. Надалі Крим обіймав посади у Головній військовій прокуратурі та Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. У листопаді 2020 року його призначили заступником керівника Київської обласної прокуратури.

Андрій Лещенко.

Андрій Лещенко має досвід роботи в Офісі генерального прокурора, зокрема на посаді заступника начальника управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Його діяльність була спрямована на розслідування і підтримання обвинувачень у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом.

Марія Вдовиченко.

Марія Вдовиченко народилася 1988 року у Києві. У 2009 році вона закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, а у 2012 – Національну академію прокуратури України. Після навчання Вдовиченко почала працювати на посадах помічника та прокурора у Подільському районі Києва. Згодом вона обіймала посади прокурора відділу прокуратури міста Києва, першого заступника керівника та керівника Київської місцевої прокуратури №7.

Хто такий Руслан Кравченко

17 червня 2025 года Верховна Рада дала згоду на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, а 21 червня президент Володимир Зеленський підписав про це відповідний указ.

Руслан Кравченко з 2024 року очолював Державну податкову службу. Раніше, у квітні 2023 року, Кравченка указом Зеленського призначили на посаду голови Київської обласної військової адміністрації.

За даними руху "Чесно", Руслан Кравченко з 2012-го по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду. Потім брав участь в Антитерористичній операції за контрактом, був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (у Дебальцевому та Бахмуті). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015-го по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Зокрема у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Після цього обіймав інші посади у правоохоронних органах. У 2023 році подався на конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).