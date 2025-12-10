SpaceX планирует привлечь более 25 миллиардов долларов из-за размещения акций в 2026 году

SpaceX Илона Маска планирует привлечь более 25 миллиардов долларов США из-за первоначального публичного размещения акций (IPO), которое должно состояться в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, эта операция, которая может стать одной из крупнейших в мире, потенциально повысит оценку производителя ракет до более чем 1 триллиона долларов.

Переговоры с банками по запуску предложения могут начаться примерно в июне или июле.

Starlink и Starship

Движение SpaceX к публичному листингу в значительной степени обусловлено быстрым расширением ее спутникового интернет-бизнеса Starlink, включая планы по прямой связи с мобильными устройствами.

Также важную роль играет прогресс в программе ракеты Starship, предназначенной для миссий на Луну и Марс.

Аналитики называют SpaceX одной из интереснейших возможностей на мировом рынке IPO, поскольку космические технологии рассматриваются как ключевой рубеж в обороне и инфраструктуре.

Возрождение рынка IPO

Планы SpaceX разворачиваются на фоне возрождения рынка IPO, которое наблюдается в 2025 году после трехлетнего затишья.

Руководители Уолл-стрит ожидают, что этот импульс сохранится и в 2026 году. Листинг такой компании, как SpaceX (вторая в мире по стоимости среди частных стартапов после OpenAI), может побуждать и другие крупные стартапы, включая OpenAI и Anthropic, перейти к публичным предложениям, что приведет к "настоящему возрождению" рынка.

Кстати, в октябре OpenAI завершила сделку, позволившую сотрудникам продать акции компании на сумму около 6,6 млрд долларов, установив оценку стартапа в 500 млрд долларов. Таким образом компания, известная благодаря ChatGPT, обошла SpaceX Илона Маска и стала самым большим стартапом в мире.

Напомним, что украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" начинает подготовку к общенациональному тестированию инновационной технологии Starlink Direct to Сell от компании SpaceX. Это вторая волна этого процесса, которая охватит все территории Украины, за исключением приграничных зон, территорий ведения боевых действий и временно оккупированных территорий. Целью технологии является обеспечить критически необходимую связь в местах, где отсутствует наземное покрытие.