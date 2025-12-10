SpaceX планує залучити понад 25 мільярдів доларів через розміщення акцій у 2026 році

SpaceX Ілона Маска планує залучити понад 25 мільярдів доларів США через первинне публічне розміщення акцій (IPO), яке має відбутися у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

За їхніми даними, ця операція, яка може стати однією з найбільших у світі, потенційно підвищить оцінку виробника ракет до понад 1 трильйона доларів.

Переговори з банками щодо запуску пропозиції можуть розпочатися вже приблизно у червні або липні.

Starlink та Starship

Рух SpaceX до публічного лістингу значною мірою зумовлений швидким розширенням її супутникового інтернет-бізнесу Starlink, включаючи плани щодо прямого зв'язку з мобільними пристроями.

Також важливу роль відіграє прогрес у програмі ракети Starship, призначеної для місій на Місяць та Марс.

Аналітики називають SpaceX однією з найцікавіших можливостей на світовому ринку IPO, оскільки космічні технології розглядаються як ключовий рубіж в обороні та інфраструктурі.

Відродження ринку IPO

Плани SpaceX розгортаються на тлі відродження ринку IPO, що спостерігається у 2025 році після трирічного затишшя.

Керівники Волл-стріт очікують, що цей імпульс збережеться й у 2026 році. Лістинг такої компанії, як SpaceX (друга у світі за вартістю серед приватних стартапів після OpenAI), може спонукати й інші великі стартапи, включно з OpenAI та Anthropic, перейти до публічних пропозицій, що призведе до "справжнього відродження" ринку.

До речі, у жовтні OpenAI завершила угоду, яка дозволила співробітникам продати акції компанії на суму близько 6,6 млрд доларів, встановивши оцінку стартапу у 500 млрд доларів. Таким чином компанія, відома завдяки ChatGPT, обійшла SpaceX Ілона Маска і стала найбільшим стартапом у світі.

Нагадаємо, що український оператор електронних комунікацій "Київстар" розпочинає підготовку до загальнонаціонального тестування інноваційної технології Starlink Direct to Сell від компанії SpaceX. Це друга хвиля цього процесу, яка охопить усі території України, за винятком прикордонних зон, територій ведення бойових дій і тимчасово окупованих територій. Технологія має на меті забезпечити критично необхідний зв’язок у місцях, де відсутнє наземне покриття.