Спецоперация "Гранит": по делу о выводе из-под санкций активов горнодобывающей компании объявили 19 подозрений

Украинский бизнесмен вместе с сообщниками помог гражданину России незаконно вывести из-под санкций СНБО стратегически важные для экономики государства предприятия, стоимость которых составляет около 1 млрд. грн. По этому делу правоохранители объявили 19 подозрений. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 124 млн грн.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что известно о деле?

Оперативники обнаружили, что несмотря на санкции и арест имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые, заводы — их перерабатывать, а доходы — поступать за границу, в частности в Россию.

Сразу после полномасштабного вторжения РФ один из российских предпринимателей, ранее владевший активами промышленной группы, передал корпоративные права на компании доверенному лицу с иностранным паспортом. Такая сделка позволила ему избежать прямых последствий санкций, к тому же фактический контроль за производством остался в его руках.

Следователи установили, что после введения санкций СНБО и полной остановки действия специальных разрешений на пользование недрами, активы перепродавались через серию фирм-прокладок, регистрировались на подставных лиц и, наконец, оказались под контролем украинского бизнесмена.

Кроме того, стороны подписали так называемый "меморандум" о передаче доли корпоративных прав. "Формально — партнерство. Фактически — продолжение российского контроля за украинскими недрами", — отметили в Нацполиции.

В течение восьми месяцев оперативники собирали доказательную базу. В рамках уголовного производства были наложены аресты на активы недобывающих предприятий подсанкционной группы компаний, которые впоследствии были переданы в управление АРМА. В частности, 130 единиц специальной автомобильной техники, земельные участки, объекты недвижимого имущества, в том числе специальные разрешения на пользование недрами.

Полученные в ходе спецоперации "Гранит" подтверждения стали основанием для оглашения 19 фигурантам дела о подозрении. Среди них руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций.

Украинский бизнесмен был задержан в процессуальном порядке и избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн. Также решается вопрос об избрании мер и другим фигурантам дела.

Напомним, 19 июня ВАКС применил меру пресечения к фактическому руководителю преступной организации, которая наживалась на закупках медицинского оборудования для онкобольных. Ему определили залог в размере 200 млн. грн.