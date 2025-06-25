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Спецоперація "Граніт": у справі про виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії оголосили 19 підозр

вручення підозри, працівники поліції
Правоохоронці провели спецоперацію "Граніт". / Офіс Генерального прокурора України

Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн. У цій справі правоохоронці оголосили 19 підозр. Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рресслужбу Національної поліції України.

Що відомо про справу?

Оперативники виявили, що попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи — їх переробляти, а прибутки — надходити за кордон, зокрема до Росії.

Фото 2 — Спецоперація "Граніт": у справі про виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії оголосили 19 підозр

Одразу після повномасштабного вторгнення РФ один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Така оборудка дозволила йому уникнути прямих наслідків санкцій, при цьому фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках.

Слідчі встановили, що після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена.

Крім того, сторони підписали так званий "меморандум" про передачу частки корпоративних прав. "Формально — партнерство. Фактично — продовження російського контролю за українськими надрами", — зазначили в Нацполіції.

Фото 3 — Спецоперація "Граніт": у справі про виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії оголосили 19 підозр

Упродовж восьми місяців оперативники збирали доказову базу. У межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. Зокрема, 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.

Отримані в ході спецоперації "Граніт" докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам справи про підозру. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.

Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Нагадаємо, 19 червня ВАКС застосував запобіжний захід до фактичного керівника злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. Йому визначили заставу у розмірі 200 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук