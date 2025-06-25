Спецоперація "Граніт": у справі про виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії оголосили 19 підозр

Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн. У цій справі правоохоронці оголосили 19 підозр. Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рресслужбу Національної поліції України.

Що відомо про справу?

Оперативники виявили, що попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи — їх переробляти, а прибутки — надходити за кордон, зокрема до Росії.

Одразу після повномасштабного вторгнення РФ один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Така оборудка дозволила йому уникнути прямих наслідків санкцій, при цьому фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках.

Слідчі встановили, що після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена.

Крім того, сторони підписали так званий "меморандум" про передачу частки корпоративних прав. "Формально — партнерство. Фактично — продовження російського контролю за українськими надрами", — зазначили в Нацполіції.

Упродовж восьми місяців оперативники збирали доказову базу. У межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. Зокрема, 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.

Отримані в ході спецоперації "Граніт" докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам справи про підозру. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.

Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Нагадаємо, 19 червня ВАКС застосував запобіжний захід до фактичного керівника злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. Йому визначили заставу у розмірі 200 млн грн.