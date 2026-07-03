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Спиртзавод в Харьковской области получил нового владельца: цена на аукционе выросла вдвое

Спиртзавод в Харьковской области получил нового владельца
Спиртзавод в Харьковской области получил нового владельца

Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе единый имущественный комплекс государственного предприятия "Дублянский спиртовый завод" в Харьковской области. Победителем торгов стало ООО "Клинкаст", которое предложило 26 млн грн — вдвое больше стартовой цены.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на систему Inventure.

Начальная стоимость объекта составила 12,97 млн. грн. В ходе торгов ООО "Клинкаст" из Харькова предложило 26 млн грн. Второй участник аукциона - ООО "Юкрейниан Петролеум" из Днепропетровской области - предложил около 15 млн грн.

Предприятие находится в селе Дублянка Богодуховского района Харьковской области. В состав единого имущественного комплекса входят:

  • 38 объектов недвижимости общей площадью более 16 тыс. кв. м;
  • 31 инженерное сооружение и объект инфраструктуры, в том числе подъездные железнодорожные пути, очистные сооружения, артезианские скважины, резервуары и трубопроводы;
  • 25 единиц автомобильной, специализированной и сельскохозяйственной техники.

В то же время, земельные участки, которыми пользуется предприятие, не входят в предмет приватизации.

Дублянский спиртовой завод не ведет хозяйственную деятельность с 2011 года. По состоянию на конец 2025 года его просроченная кредиторская задолженность составила 49,23 млн. грн.

Согласно условиям приватизации, новый собственник должен в течение шести месяцев погасить задолженность по заработной плате и платежам в бюджет на сумму более 22 млн. грн., а также сохранить рабочие места. На конец 2025 года на предприятии работали четыре сотрудника.

В Фонде государственного имущества отмечают, что несмотря на длительный простой завод сохранил производственный потенциал и может быть использован как для возобновления производства, так и для реализации новых инвестиционных и промышленных проектов.

Что известно о победителе

По данным УouСontrol, ООО "Клинкаст" зарегистрировано 7 октября 2021 года в Харькове. Юридический адрес компании - ул. Морозова, 7. За время работы предприятие меняло владельцев и юридический адрес.

Основной вид деятельности компании – неспециализированная оптовая торговля. В то же время в государственном реестре указан широкий перечень дополнительных КВЭДов, в частности торговля топливом, строительными материалами и продуктами, а также производство текстиля, обуви и деревянных изделий.

С мая 2025 года единоличным учредителем, конечным бенефициаром и директором компании Александр Гальченко. До этого владельцем был Александр Жулидов.

По итогам 2025 года компания задекларировала 69,2 млн. грн. дохода, чистую прибыль в размере 560,8 тыс. грн. и активы на 61,6 млн. грн. Штат предприятия насчитывал четырех работников.

Компания также участвует в хозяйственных судебных спорах. В частности, в 2025 году она инициировала процедуру банкротства ЧП "ЛСВ Монолит", заявив требования более чем на 5,5 млн грн, а также обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Бифаст", требуя взыскания более 22,4 млн грн по договору поставки, право требования по которому получила по договору цессии.

Напомним, "Дублянский спиртовой завод" был выставлен на приватизацию 15 июня.

Автор:
Татьяна Гойденко