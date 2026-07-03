Спиртзавод в Харьковской области получил нового владельца: цена на аукционе выросла вдвое

Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе единый имущественный комплекс государственного предприятия "Дублянский спиртовый завод" в Харьковской области. Победителем торгов стало ООО "Клинкаст", которое предложило 26 млн грн — вдвое больше стартовой цены.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на систему Inventure.

Начальная стоимость объекта составила 12,97 млн. грн. В ходе торгов ООО "Клинкаст" из Харькова предложило 26 млн грн. Второй участник аукциона - ООО "Юкрейниан Петролеум" из Днепропетровской области - предложил около 15 млн грн.

Предприятие находится в селе Дублянка Богодуховского района Харьковской области. В состав единого имущественного комплекса входят:

38 объектов недвижимости общей площадью более 16 тыс. кв. м;

31 инженерное сооружение и объект инфраструктуры, в том числе подъездные железнодорожные пути, очистные сооружения, артезианские скважины, резервуары и трубопроводы;

25 единиц автомобильной, специализированной и сельскохозяйственной техники.

В то же время, земельные участки, которыми пользуется предприятие, не входят в предмет приватизации.

Дублянский спиртовой завод не ведет хозяйственную деятельность с 2011 года. По состоянию на конец 2025 года его просроченная кредиторская задолженность составила 49,23 млн. грн.

Согласно условиям приватизации, новый собственник должен в течение шести месяцев погасить задолженность по заработной плате и платежам в бюджет на сумму более 22 млн. грн., а также сохранить рабочие места. На конец 2025 года на предприятии работали четыре сотрудника.

В Фонде государственного имущества отмечают, что несмотря на длительный простой завод сохранил производственный потенциал и может быть использован как для возобновления производства, так и для реализации новых инвестиционных и промышленных проектов.

Что известно о победителе

По данным УouСontrol, ООО "Клинкаст" зарегистрировано 7 октября 2021 года в Харькове. Юридический адрес компании - ул. Морозова, 7. За время работы предприятие меняло владельцев и юридический адрес.

Основной вид деятельности компании – неспециализированная оптовая торговля. В то же время в государственном реестре указан широкий перечень дополнительных КВЭДов, в частности торговля топливом, строительными материалами и продуктами, а также производство текстиля, обуви и деревянных изделий.

С мая 2025 года единоличным учредителем, конечным бенефициаром и директором компании Александр Гальченко. До этого владельцем был Александр Жулидов.

По итогам 2025 года компания задекларировала 69,2 млн. грн. дохода, чистую прибыль в размере 560,8 тыс. грн. и активы на 61,6 млн. грн. Штат предприятия насчитывал четырех работников.

Компания также участвует в хозяйственных судебных спорах. В частности, в 2025 году она инициировала процедуру банкротства ЧП "ЛСВ Монолит", заявив требования более чем на 5,5 млн грн, а также обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Бифаст", требуя взыскания более 22,4 млн грн по договору поставки, право требования по которому получила по договору цессии.

Напомним, "Дублянский спиртовой завод" был выставлен на приватизацию 15 июня.