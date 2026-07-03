Спиртзавод на Харківщині отримав нового власника: ціна на аукціоні зросла удвічі

Фонд державного майна України продав на аукціоні єдиний майновий комплекс державного підприємства "Дублянський спиртовий завод" у Харківській області. Переможцем торгів стало ТОВ "Клінкаст", яке запропонувало 26 млн грн — удвічі більше за стартову ціну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на систему Іnventure.

Початкова вартість об'єкта становила 12,97 млн грн. Під час торгів ТОВ "Клінкаст" із Харкова запропонувало 26 млн грн. Другий учасник аукціону — ТОВ "Юкрейніан Петролеум" із Дніпропетровської області — запропонував близько 15 млн грн.

Підприємство розташоване у селі Дублянка Богодухівського району Харківської області. До складу єдиного майнового комплексу входять:

38 об'єктів нерухомості загальною площею понад 16 тис. кв. м;

31 інженерна споруда та об'єкт інфраструктури, зокрема під'їзні залізничні колії, очисні споруди, артезіанські свердловини, резервуари та трубопроводи;

25 одиниць автомобільної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки.

Водночас земельні ділянки, якими користується підприємство, не входять до предмета приватизації.

Дублянський спиртовий завод не веде господарської діяльності з 2011 року. Станом на кінець 2025 року його прострочена кредиторська заборгованість становила 49,23 млн грн.

Згідно з умовами приватизації, новий власник має протягом шести місяців погасити заборгованість із заробітної плати та платежів до бюджету на суму понад 22 млн грн, а також зберегти робочі місця. На кінець 2025 року на підприємстві працювали чотири співробітники.

У Фонді державного майна зазначають, що, незважаючи на тривалий простій, завод зберіг виробничий потенціал і може бути використаний як для відновлення виробництва, так і для реалізації нових інвестиційних та промислових проєктів.

Що відомо про переможця

За даними УouСontrol, ТОВ "Клінкаст" зареєстроване 7 жовтня 2021 року в Харкові. Юридична адреса компанії — вул. Морозова, 7. За час роботи підприємство змінювало власників і юридичну адресу.

Основний вид діяльності компанії — неспеціалізована оптова торгівля. Водночас у державному реєстрі зазначено широкий перелік додаткових КВЕДів, зокрема торгівля паливом, будівельними матеріалами та продуктами, а також виробництво текстилю, взуття й дерев'яних виробів.

Із травня 2025 року одноосібним засновником, кінцевим бенефіціаром і директором компанії є Олександр Гальченко. До цього власником був Олександр Жулідов.

За підсумками 2025 року компанія задекларувала 69,2 млн грн доходу, чистий прибуток у розмірі 560,8 тис. грн та активи на 61,6 млн грн. Штат підприємства налічував чотирьох працівників.

Компанія також бере участь у господарських судових спорах. Зокрема, у 2025 році вона ініціювала процедуру банкрутства ПП "ЛСВ Моноліт", заявивши вимоги на понад 5,5 млн грн, а також звернулася до суду із заявою про банкрутство ТОВ "Біфаст", вимагаючи стягнення понад 22,4 млн грн за договором поставки, право вимоги за яким отримала за договором цесії.

Нагадаємо, "Дублянський спиртовий завод" був виставлений на приватизацію 15 червня.