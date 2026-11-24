После нескольких недель снижение мировых котировок пшеницы стали стабилизироваться на фоне проблем с морской логистикой в Черном и Азовском морях и сокращения поставок из России. В то же время, украинский рынок остается под давлением: из-за удорожания фрахта и снижения закупочной активности экспорт зерна замедлился, а цены на продовольственную пшеницу в дунайских портах за неделю потеряли еще 5 долларов за тонну.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Мировые котировки пшеницы стабилизировались на фоне проблем с морскими перевозками в Черном и Азовском морях. На рынок также оказали влияние атаки на российские суда и перебои с экспортом зерна из российских портов.

Из-за блокировки выхода из Азовского моря Россия фактически остановила отгрузку зерна из азовских и донских портов. По оценкам российских аналитиков, часть экспорта планируется перенаправить через Балтийское море.

В течение недели цены на пшеницу на международных биржах менялись по-разному. В Чикаго котировки снизились на 1,7% - до 212 долларов за тонну. В Канзас-Сити цена выросла на 0,4% - до 228,3 доллара, в Миннеаполисе - на 1,4%, до 235,2 доллара.

Наибольший рост зафиксировали на бирже Euronext в Париже: на 2,1% до 240,25 евро за тонну.

Экспорт пшеницы из США и ЕС

США продолжают отставать от прошлогодних темпов экспорта. С 12 по 19 ноября страна отгрузила 344,9 тыс. тонн пшеницы — на 16,6% меньше, чем на прошлой неделе, и на 28,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время, в Европейском Союзе ожидают увеличения экспорта. По оценкам аналитиков, в сезоне 2026/2027 он может достичь 16,5 млн тонн, что на 45% больше показателя предыдущего сезона.

Поддержку европейским ценам обеспечивает спрос на зерно из-за перебоев с поставками из черноморских портов Украины и России.

Украина сокращает экспорт пшеницы

На украинском рынке ситуация остается сложной. Из-за удорожания фрахта и снижения закупочной активности экспорт зерна замедляется.

За первые 20 дней ноября Украина экспортировала 484 тысячи тонн пшеницы. Это на 24% меньше, чем за аналогичный период октября. В целом с начала 2026/2027 маркетингового года экспорт составил 4,292 млн. тонн против 7,09 млн. тонн за соответствующий период прошлого сезона.

В порту Констанца продовольственную украинскую пшеницу закупают по 245–250 долларов за тонну, фуражную — по 230 долларов.

В дунайских портах цены ниже. Продовольственная пшеница стоит 140–145 долларов за тонну, фуражная – 130–140 долларов. За неделю продовольственное зерно подешевело на 5 долларов.

Причиной снижения цен стало подорожание перевозок, а также простое судоходство и риски для морской логистики.

В Украине задерживается сев озимой пшеницы

По состоянию на 18 ноября украинские аграрии засеяли озимой пшеницей 4,16 млн гектаров, или 91,7% от запланированных площадей.

Завершить посевную в запланированные сроки может помешать дождливая погода. В то же время, осадки улучшают увлажнение почвы и состояние уже засеянных полей.

Что будет с ценами

Дальнейший рост предложения зерна может снова усилить давление на мировые цены. В частности, в Австралии и Аргентине начинается уборка нового урожая пшеницы.

Дополнительным фактором являются благоприятные условия для озимых посевов в США, Евразии и Китае.

Для украинских экспортеров основными проблемами остаются низкий спрос, удорожание фрахта и риск морских перевозок. Поэтому даже стабилизация мировых котировок пока не обеспечивает заметного обновления украинского рынка.

Напомним, в ноябре экспорт зерна по железной дороге сократился на 57,2% в годовом измерении. За первые 15 дней "Укрзализныця" перевезла на экспорт 532,7 тыс. тонн зерновых грузов.