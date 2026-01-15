Спрос на украинскую пшеницу в ближайшее время вырастет

Экспорт украинской пшеницы в декабре был низким, что обусловлено, прежде всего, высокими военными рисками и перебоями в работе портовой инфраструктуры. Тем не менее, ситуация может измениться вследствие активизации импортеров и негативных погодных условий в Черноморском регионе.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает прессслужба Всеукраинского аграрного совета (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Эксперты отмечают, что декабрь прошел под знаком рисков безопасности, поэтому физические объемы экспорта пшеницы были объективно низкими.

В то же время, на рынке растет влияние погодных факторов, которые могут поддержать котировки. Так, в США в пшеничном поясе фиксируются локальные проблемы с влагообеспечением, что уже вызывает обеспокоенность потенциалом нового урожая.

Кроме того, наблюдаются сложные погодные условия в Черноморском регионе – морозы без снежного покрова, подтопление с последующим промерзанием почвы.

"Эта совокупность факторов может постепенно подталкивать мировой рынок пшеницы вверх", – объясняют аналитики.

По их словам, дополнительным драйвером становится возобновление импортного спроса, поскольку ключевые покупатели начинают возвращаться на рынок после паузы закупок.

"Египет последний раз активно покупал пшеницу в конце ноября - начале декабря, и теперь нуждается в пополнении запасов. Рынок постепенно активизируется, импортерам необходимо возобновлять закупки, поэтому в ближайшие недели можно ожидать, что спрос будет расти", - отмечают в ПУСК.

На 13 января условные цены на пшеницу с содержанием белка 11,5% на базисе CPT-порт составляют 213-214 $/т.

Напомним, в результате российских атак по портовой инфраструктуре в декабре 2025 года объемы поставок пшеницы упали почти на 25%, а экспорт кукурузы сократился на 13%.