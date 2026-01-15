Попит на українську пшеницю найближчим часом зросте

Експорт української пшениці у грудні був низьким, що зумовлено насамперед високими військовими ризиками та перебоями в роботі портової інфраструктури. Проте ситуація може змінитися внаслідок активізації імпортерів та негативних погодних умов у Чорноморському регіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Експерти зауважують, що грудень пройшов під знаком безпекових ризиків, тому фізичні обсяги експорту пшениці були об’єктивно низькими.

Водночас на ринку зростає вплив погодних чинників, які можуть підтримати котирування. Так, у США в пшеничному поясі фіксуються локальні проблеми з вологозабезпеченням, що вже викликає занепокоєння щодо потенціалу нового врожаю.

Крім того, спостерігаються складні погодні умови в Чорноморському регіоні – морози без снігового покриву, підтоплення з подальшим промерзанням ґрунту.

"Ця сукупність факторів може поступово підштовхувати світовий ринок пшениці вгору", – пояснюють аналітики.

За їхніми словами, додатковим драйвером стає відновлення імпортного попиту, оскільки ключові покупці починають повертатися на ринок після паузи у закупівлях.

"Єгипет востаннє активно купував пшеницю наприкінці листопада – на початку грудня, і тепер потребує поповнення запасів. Ринок поступово активізується, імпортерам необхідно відновлювати закупівлі, тому в найближчі тижні можна очікувати, що попит буде зростати", – зазначають у ПУСК.

Станом на 13 січня умовні ціни на пшеницю з вмістом білка 11,5% на базисі CPT-порт становлять 213-214 $/т.

Нагадаємо, внаслідок російських атак по портовій інфраструктурі у грудні 2025 року обсяги поставок пшениці впали майже на 25%, а експорт кукурудзи скоротився на 13%.